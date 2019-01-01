Mario Balotelli: Sevinen bir postacıyla karşılaştım, artık ben de sevineceğim

Mario Balotelli yıllar önce gol sevinçleriyle ilgili söylediği bir sözün artık geçerli olmadığını açıkladı.

Kariyerini Marsilya'da sürdüren İtalyan golcü Mario Balotelli, St. Etienne'e attığı golün ardından sevinç esnasında cep telefonuyla Instagram'a hikaye atarken ortaya çıkan görüntülerin yankıları sürüyor.

Avrupa'da Balotelli'nin gol sevinci konuşulurken yıldız futbolcudan yeni bir 'gol sevinci' açıklaması geldi.

Kişisel Instagram hesabından bir gönderi paylaşan Mario Balotelli, yıllar önceki bir sözünü hatırlatarak bu söylemin artık geçerli olmadığını duyurdu. Balotelli, açıklamasında ''Bir golümden sonra 'Postacı posta teslim ettiğinde seviniyor mu?' demiştim. Geçtiğimiz hafta bana bir kutu teslim ettiğinde sevinen bir postacıyla tanıştım. Artık ben de gol atınca sevineceğim.'' dedi.