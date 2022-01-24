Adana Demirspor formasıyla sergilediği performansla yeniden üst düzey futbol oynayabileceğini ortaya koyan Mario Balotelli, İtalya Milli Takımı'na bir kez daha dahil olmanın hesaplarını yaparken, golcü oyuncunun rakipleri de dikkat çekiyor.

Cagliari'nin Brezilya asıllı oyuncusu Joao Pedro'nun İtalyan vatandaşlığına geçmesi Adana Demirspor'un yıldızını zorluyor.

İtalya Milli Takımı'nın liglere verilen ara doğrultusunda yapacağı üç günlük kamp için 30-35 oyuncunun milli takıma davet edilmesi beklenirken, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport Balotelli'nin de bu kadronun bir parçası olacağını öne sürdü.

Coverciano'da gerekleştirilecek kampta oyuncularının son durumunu görecek olan teknik direktör Roberto Mancini, Dünya Kupası play off'unda kullanacağı isimleri değerlendirmeye alacak.

Son maçı 2018'deydi

Daha önce milli formayla 36 maça çıkan ve 14 gol atan Balotelli, bu 36 maçın 33'ünü Prandelli yönetiminde oynarken, Conte ve Ventura yıldız oyuncuya şans tanımamıştı.

Mancini ile birlikte yeniden milli formayı giyen ve son olarak Eylül 2018'de İtalya için oynayan Balotelli'nin takıma girebilmesi için Joao Pedro'yu geride bırakması gerekecek.

Cagliari formasıyla üç sezondur çift haneli gol sayılarına ulaşan Pedro bu sezon da 23 maça 10 gol ve 4 asist sığdırırken, Serie A'nın en gözde hücum oyuncularından biri konumuna geldi.

Geçtiğimiz sezonu 16, 2019-2020 sezonunu ise 19 golle tamamlayan yıldız oyuncunun İtalyan vatandaşlığına geçmesi, tıpkı Jorginho gibi milli takım kapılarını açmıştı.

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