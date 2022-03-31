Mario Balotelli İtalya'nın Dünya Kupası'na katılamamasına rağmen Roberto Mancini'ye destek oldu

Dünya Kupası'na katılabilmek için Kuzey Makedonya ile oynadığı play off maçını kaybeden ve üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nın dışında kalan İtalya'da bu durumun şoku yaşanırken, Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli ülkesinin içinde bulunduğu durumu değerlendirirken bir de sitemde bulundu.

Ne söylendi?

İtalyan basınından Sky Sport'a konuşan Balotelli, İtalya'da sadece İtalya Milli Takımı kötü skorlar aldığında hatırlandığını söyledi:

"Şimdi beni düşünmek ve milli takımda olmamı istemek kolay ama gerçek şu ki Kuzey Makedonya maçından önce kimsenin aklına gelmiyordum.

"Her zaman kaybettiğimizde özleniyorum. Maçı izledim ve bazı gol fırsatları yakaladık. Oynasaydım kazanırdık demiyorum ama bu fırsatları değerlendirebilirdim. Mancini ile maçın ardından konuşmadım ama onunla her zaman harika bir ilişkimiz oldu ve milli takımda kaldığı için mutluyum.

"İnsanların bu gibi başarısızlıkların ardından hayal kırıklığına uğraması normal ama Mancini'nin kısa bir süre önce Avrupa Şampiyonu bir takıma liderlik ettiğini unutmamalıyız. Harika bir iş çıkardı ve devam etmeyi hak ediyor."

2018'den beri milli maça çıkmadı

Bu sezon transfer olduğu Adana Demirspor'da 25 maçta 11 gol atan ve dört de asist yapan Balotelli, İtalya Milli Takımı'nın geniş kadrosu için davet almış ancak Kuzey Makedonya maçı kadrosuna dahil edilmemişti.

İtalya formasını son olarak 2018'de giyen 31 yaşındaki deneyimli oyuncu milli forma altında 34 maçta 14 gol attı.

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