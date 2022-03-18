Adana Demirspor'un golcüsü Mario Balotelli, teknik direktör Roberto Mancini'nin Dünya Kupası elemeleri için açıkladığı 33 kişilik İtalya kadrosunda yer almadı.

2018'den bu yana milli takım formasını giymeyen Balotelli, Ocak ayında yapılan kampta boy göstermesine rağmen kritik iki maçta İtalya forması giymeyecek.

Euro 2020 finalinde İngiltere'yi yenerek şampiyonluğa uzanan İtalya, üst üste ikinci Dünya Kupası'nı kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya.

Kadroda başka kimler yok?

Bu sezon Süper Lig'de attığı 11 golle adeta ikinci baharını yaşayan Balotelli eksikliğiyle en fazla dikkat çeken isim. Ancak kadro dışında kalan başka önemli oyuncular da var.

Juventus'tan Federico Bernardeschi, Sassuolo'dan Davide Frattesi ve Napoli kalecisi Alex Meret kadroya giremedi.

Kış aylarında oynanan maçlarda takımda yer almayan isimlerden kaleciler Gianluigi Donnarumma ve Pierluigi Gollini ile Chelsea forması giyen Jorginho ve Lyon'un savunmacısı Emerson Palmieri kadroya döndü.

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İtalya neden playoff oynuyor?

Avrupa Şampiyonası'nda kupaya uzanmasını sağlayan performansı Dünya Kupası elemelerine taşıyamayan İtalya, son yedi maçta sadece iki galibiyet alabildi ve grupta İsviçre'nin arkasında kaldı.

Avrupa elemelerinde ikinci tura kalan İtalya; Türkiye, Portekiz ve Kuzey Makedonya'yla birlikte C Yolu'nda mücadele edecek.

24 Mart'ta Palermo'da Kuzey Makedonya'yı konuk edecek olan İtalya, bu maçı kazanması halinde Katar 2022 bileti için Türkiye-Portekiz maçının galibiyle karşılaşacak.

İtalya'nın aday kadrosu

Kaleci: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Salvatore Sirigu (Genoa);

Defans: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lyon), Alessandro Florenzi (Milan), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma)

Orta saha: Nicolo Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Sampdoria), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain)

Forvet: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo) Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolo Zaniolo (Roma)

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