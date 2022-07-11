Mario Balotelli, İspanya'ya transfer kararını takipçilerinin vermesini istedi

Adı bazı La Liga ekipleriyle anılan İtalyan golcü, transfer kararını sosyal medya takipçilerinin vermesini istiyor.

Adana Demirspor forması terleten Mario Balotelli, Instagram Hikaye bölümünde yaptığı bir paylaşımla transfer dedikodularını alevlendirdi.

Monza'dan Süper Lig'in yolunu tutan deneyimli golcü, Akdeniz ekibinin formasıyla geçtiğimiz sezon 33 maçta 19 gol, 4 asiste imza attı.

Balotelli'nin Adana Demirspor'daki sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor ancak başarılı performansının ardından adı birçok kulüp ile anılıyor.

Mario Balotelli ne yaptı?

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Balotelli'ye yurt dışından teklifler olduğunu ancak satmayı düşünmediklerini söyledi.

La Liga ekiplerinden Valencia'nın İtalyan oyuncu ile ilgilendiği iddia ediliyordu. Murat Sancak, deneyimli golcüyü satmak istemediklerini söylerken Mario Balotelli, Instagram hesabından bir transfer paylaşımı yaptı.

Instagram Hikaye bölümünde İspanya bayrağı, futbol topu ve Mario isimini yan yana koyan oyuncu, takipçilerine, "İster misiniz?" yazarak transferini oylamaya sundu.

İtalyan golcü, İspanya'ya transfer kararını takipçilerinin vermesini istedi.

IG/mb459

Murat Sancak ne söyledi?

Adana Demirspor yönetimi ise Mario Balotelli'yi takımda tutmak istiyor.

Murat Sancak geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray'la bir görüşmemiz olmadı. Yurt dışından bazı teklifler var; ama hiçbirini kabul etmedik."

Adana Demirspor Başkanı, "Balotelli için ne kadar bonservis belirlediniz?" sorusuna ise "Satmayı düşünmüyorum ki bu yüzden de bir bonservis bedeli yok." diye cevap verdi.

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