Mario Balotelli: Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi ile aynı kalitedeyim

İtalyan golcü Mario Balotelli, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi ile aynı kalitede olduğunu ancak "bazı fırsatları" kaçırdığını söyledi.

31 yaşındaki oyuncu, kariyerinin ilk dönemlerinde sergilediği performansla dünyanın en iyileri arasında gösteriliyordu. Ancak ilerleyen yıllar onu tek haneli gol sayılarına mahkum ederken kariyer çizgisini de aşağı yöne çevirdi.

Adana Demirspor formasıyla bu sezon formunu yeniden yakalayan oyuncu, futbolun iki yıldızı Ronaldo ve Messi'den farklı olmadığını söylüyor.

Mario Balotelli ne söyledi?

The Athletic'de Manchester City'de 2004-2012 tarihleri arasında yer alan eski defans oyuncusu Nedum Onuoha ile konuşan Mario Balotelli şu ifadeleri kullandı:

"Yüzde yüz eminim, bu oyuncularla aynı kalitedeyim; ancak Messi ve Ronaldo'nun seviyelerine gelmek için bazı şansları kullanamadım.

Bu günlerde Ronaldo kadar iyiyim diyemem; çünkü Ronaldo kaç tane Altın Top (Ballon d'Or) kazandı? Messi ve Ronaldo ile kendinizi kıyaslayamazsınız, hiç kimse yapamaz. Ancak futbol kalitesinden bahsedersek, dürüst olmak gerekirse onları kıskanacak hiçbir şeyim yok.

City'den ayrılmam en büyük hatalarımdan biriydi. Ayrıldıktan sonra Milan'da bir buçuk yıl iyi oynasam da daha sonra bazı problemler yaşadım. Şimdi daha tecrübeliyim, o zaman City'den ayrılmamam gerektiğini biliyorum.

Her yıl City'nin gelişimini, gelişimini ve gelişimini gördük. Orada uzun yıllar Sergio Aguero gibi olabilirdim. Şimdiki düşünce yapım olsaydı (Gülüyor) City'de muhtemelen Bannol d'Or kazanabilirdim. Buna eminim."

Mario Balotelli, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile aynı kaliteye sahip olduğunu söylüyor 👀 pic.twitter.com/bvDgKaIB66 — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) March 2, 2022

Manchester City, 2011-12'de ne yaşamıştı?

Manchester City, 2011-12 sezonunda inanılmaz bir sonla şampiyonluğa ulaşmıştı. Son haftaya ezeli rakibi Manchester United'ın averajla önünde giren City, son dakikalarına 2-1 geride girdiği maçta Queens Park Rangers'ı 3-2 mağlup ederek 44 yıllık şampiyonluk özlemini dindirmişti.

Uzatmalarda Sergio Agüero'nun golünün asistini ise Mario Balotelli yapmıştı.

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