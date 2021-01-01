Marine 0-5 Tottenham: Tottenham, Federasyon Kupası'nda 4. Tur'a yükseldi

İngiltere Federasyon Kupası'nda Tottenham, Marine'i 5-0 yenerek 4. tura yükseldi.

Federasyon Kupası 3. tur maçında Premier Lig ekibi , deplasmanda 8. lig takımlarından Marine ile karşılaştı.

Baştan sona üstün bir futbol sergileyen Tottenham, 24, 30 ve 37. dakikalarda Carlos Vinicius, 32. dakikada Lucas Moura, 60. dakikada Alfie Devine'ın golleriyle 5-0 galip gelerek tur atladı.

Öte yandan ikinci devrede oyuna giren 16 yaşındaki Devine, Tottenham tarihinde forma giyen ve gol atan en genç futbolcu oldu.