"Marijn Beuker'in onu Ajax'tan bedelsiz olarak ayrılmasına izin vermesi affedilemez."

Henk Spaan, Marijn Beuker’in Ajax’tan ayrılmasının yaklaşmasından rahatsızlık duymuyor. Eleştirel köşe yazarı, Bendegúz Kovács’ın AZ’ye transferinden nihai olarak sorumlu kişinin yönetim kurulu üyesi olduğunu düşünüyor.

Spaan'ın puanlamasında Beuker 4 puan alıyor. "Tamam, Francesco Farioli'yi Amsterdam'a getirdi, bu o kadar iyi bir hamleydi ki kendisi bile hâlâ buna inanamıyor. Adamı Ajax'ta tutmak için neredeyse hiçbir şey yapmadı."

"Ardından Bendegúz Kovács'ı bedavaya AZ'ye gitmesine izin vermesi affedilemez," diye devam ediyor Spaan. Gazeteciye göre, uzun boylu forvet, Ajax U19'da zaten çok az süre almış olmasına rağmen, düşük bir sözleşme bile teklif edilmedi.

Spaan, günlük köşesinde bu hataya sık sık değiniyor. “Suçu Beuker’e atıyorum çünkü nihai sorumluluk ondaydı, ama bunun olmasına izin veren gençlik antrenörleri de seslerini yükseltebilirlerdi.”

Spain, bu hafta internette Kovács'ın Macaristan milli takımına seçildiğini okudu. “Hayır, U23 için değil, sadece milli takıma çağrıldı. Binlerce boğazdan patlayan kahkaha, Kuzey Hollanda'dan geliyor.”

İstatistikler

Henüz 19 yaşındaki Kovács, 2028 ortasına kadar AZ ile sözleşmeli. Alkmaar’daki ilk sezonundaki istatistikleri etkileyici. Avrupa’da da aktif olan U19 takımında, 25 maçta 25 gol ve 1 asist kaydetti.

Jong AZ'de Kovács, Hollanda'nın ikinci liginde 14 maçta 8 gol attı. Pastanın üzerine kiraz olarak, A takımda ilk kez forma giyme şansı buldu ve şu ana kadar A takımda 4 maça çıktı.