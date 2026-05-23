Marijn Beuker anlaşmaya vardı: Orta saha oyuncusu, Ajax ile 2029 ortasına kadar sözleşme imzaladı

Luca Messori, önümüzdeki yıllarda Ajax forması giymeye devam edecek. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2029 yılının ortasına kadar geçerli olacak bir sözleşmeye imza attı.

Önceki sözleşmesi 2027 ortasına kadar geçerliydi. Ajax bu hamle ile Messori'nin son sözleşme yılına girmesini önlemiş oldu.

Messori, İtalya'nın Modena kentinde doğdu, ancak yıllardır Hollanda'da yaşıyor. Altı yaşındayken genç milli takım oyuncusu Ajax tarafından keşfedildi, ancak 2020'de takımdan gönderildi. Üç yıl sonra Amsterdam ekibi yine kapısını çaldı.

Bu sezon yetenekli Messori, Ajax U19 ve Jong Ajax takımlarında dönüşümlü olarak oynuyor. Jong Ajax formasıyla Keuken Kampioen Divisie'de şimdiden yirmi maça çıktı.

Futbol Direktörü Marijn Beuker, Messori'nin takımda kalmasından memnun: “Luca geçen sezon profesyonel futbol seviyesine ayak uydurabileceğini gösterdi. O, alan yaratabilen zeki bir oyuncu. Mükemmel bir oyun zekasına sahip, hızı ve dinamizmi yüksek bir hücum oyuncusu.”

“Ajax’ta onun için parlak bir gelecek olacağına inanıyoruz ve bu nedenle yeni sözleşmeyi imzalamasından dolayı mutluyuz,” dedi Beuker.

Cuma günü 2029 yılına kadar sözleşme imzalayan tek Ajax oyuncusu Messori değildi. Rotterdamlı Luca de Baat (17) da aynı tarihe kadar sözleşme imzaladı.