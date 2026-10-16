Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, Ipswich Town maçı öncesinde Premier Lig'in yedinci haftasına ilişkin çok sayıda mesaj verdi; tarihi bir çıkış yakalama hedefi, takımının Paris Saint-Germain karşısında aldığı yenilgi, Erling Haaland'ın geleceği ve kulübün çevresindeki tartışmalı mesele hakkında konuştu. İtalyan teknik adam, dış baskıların takımı olumsuz etkilemediğini, aksine oyuncuların ve taraftarların kenetlenmesine katkı sağladığını açıklayarak odağının galibiyetler toplamak olduğunu vurguladı.

Maresca, odağının Ipswich maçını kazanmak olduğunu belirterek, galibiyetin takımına üst üste yedi galibiyete ve 21 puana ulaşma şansı vereceğini ifade etti.

Rekorların gerçek değerini ancak sezon sonunda başarıya dönüştürülmesi halinde kazanacağını söyleyen Maresca, oyuncuların hem kulüpte hem de milli takımlarında aldıkları süreleri dikkatli yönetmenin önemine dikkat çekti.

İtalyan teknik adam, fikstürün sıkışık olmasının rotasyonu zorunlu kıldığını, ancak bunun aynı zamanda teknik ekibe antrenmanlar ve maçlar aracılığıyla oyuncuların potansiyelini daha iyi tanıma imkânı sunduğunu da sözlerine ekledi.

Gelecek maçlar MCI Premier Lig 10:00 IPS

Maresca, Anfield'da Liverpool ve ardından Paris Saint-Germain maçlarının yer aldığı zorlu fikstüre rağmen takımının son dönemdeki tepkisinden memnun olduğunu dile getirdi.

Kulübün, taraftarların ve oyuncuların kenetlenmesinin takıma bu koşullarla baş etme konusunda yardımcı olduğunu belirten Maresca, Ipswich maçının puan açısından büyük maçlardan daha az önemli olmadığını vurguladı.

Kulübün çevresindeki gürültüye ilişkin olarak Maresca, en iyi yanıtın galibiyetler elde etmek olduğunu söyledi ve takımının Anfield'daki galibiyetini örnek göstererek olumlu sonuçlarını sürdürme arzusunu dile getirdi.

İtalyan teknik adam, kendi bakış açısına göre dış baskıların kulübün, taraftarların ve takımın kenetlenmesine katkı sağladığını ekleyerek, Ruben Dias'ın bazılarının Manchester City'nin kazanmasını görmek istemediğine dair açıklamalarını hatırlattı.

Maresca, Saint-Germain karşısında alınan yenilgiyi değerlendirdi

Maresca, Paris Saint-Germain karşısında alınan yenilginin önemli dersler barındırdığını belirterek, Manchester City'nin ilk golü yemeden önce fırsatlar harcadığını, bunların arasında Rayan Cherki'nin bir pozisyonu, Enzo'nun kullandığı bir serbest vuruş ve üst direkten dönen bir şutla sonuçlanan bir kornerin bulunduğunu açıkladı.

Birinci ve ikinci golü kısa bir süre içinde yemenin oyuncuların pozisyon almasını şaşırttığını ve dengeyi bozduğunu belirten Maresca, takımının ikinci yarıdaki performansını övdü ve daha iyi bir sonucu hak ettiğini değerlendirdi.

Avrupa'nın en iyi takımlarından biriyle karşılaşmanın hem kendisi hem de oyuncuları için öğrenme ve gelişme açısından önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.

Ayrıca oyuncuların maç sırasında sahada bir araya gelmesini olumlu bir davranış olarak nitelendirdi ve bunun zor anların ardından takım ruhunu güçlendirme isteklerini yansıttığını söyledi.

"1-0 kazanmayı tercih ederim": Maresca yenilen gollere eleştiri getirdi

Manchester City'nin teknik direktörü savunma tarafının iyileştirilmesinin önemine dikkat çekerek, 5-3 kazanmaktansa gol yemeden kazanmayı tercih ettiğini vurguladı.

Gol atmanın takımın pozisyon üretme kabiliyetini yansıttığını, ancak bunun savunma performansını geliştirme ve rakiplerin fileleri bulmasına imkân tanıyan hataları azaltma gerekliliğini azaltmadığını açıkladı.

Orta sahanın gereklilikleri hakkında konuşurken, bazı maçların daha fazla güç ve sertlik gerektirdiğini, ancak bunun zorunlu olarak savunma görevleri olan üç oyuncuya dayanmak anlamına gelmediğini, bu konunun her maçın planına göre belirlendiğini belirtti.

Maresca, Bouaddi'nin yeteneklerini övdü ve özel bir oyuncunun yalnızca iyi bir performans sergilemekle kalmayıp takım arkadaşlarının seviyesini de yükselttiğini vurguladı.

Haaland yakında dinlenecek mi?

Maresca, maç yoğunluğu ile uluslararası ve yerel turnuvaların çokluğu nedeniyle teknik ekibin Erling Haaland'a bir süre dinlenme verme fikrini değerlendirdiğini açıkladı.

Konunun yalnızca Norveçli golcüyle ilgili olmadığını, Manchester City ve milli takımlarıyla sürekli maç oynayan bir grup oyuncuyu kapsadığını belirten Maresca, onları doğru zamanda dinlendirmenin gerekli olduğunu vurguladı.

İtalyan teknik adam ayrıca Manchester City yönetimine tam olarak güvendiğini dile getirerek, kulübü çevreleyen meseleyi anlamak için kulüp dışından görüşlere başvurmaya gerek görmediğine işaret etti.

Hemfikir olsun ya da olmasın herkesin görüşünü ifade etme hakkına saygı duyduğunu söyleyen Maresca, yargıya varmadan önce nihai sonucu beklemeyi tercih ettiğini ifade etti.

Kulüp yetkilileriyle birçok kez görüştüğünü ve onlardan duruma ilişkin açıklamalar aldığını ekleyen Maresca, yönetime duyduğu güvenin takıma katılma nedenlerinden biri olduğunu vurguladı.

Maresca, Guardiola ile görüşmesinin perde arkasını anlattı

Maresca, Paris Saint-Germain maçının ardından Pep Guardiola ile yaptığı görüşmeden söz ederek, maçın olayları ve iki yarısı hakkında konuştuklarını açıkladı.

İspanyol teknik adamın stadyumda bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdiğini ve gördükleri konusunda olumlu olduğunu belirten Maresca, Guardiola'nın ortaya çıkışının taraftarları sevindirdiğini, çünkü stadyumun daima onun evi olarak kalacağını ekledi.

Maresca, Guardiola'nın maçın ardından oyuncularla konuştuğunu ise yalanladı.

Maresca, Fernandez'i savundu

Maresca, Fernandez'in kişiliğini övdü; onu nazik, profesyonel ve büyük kalpli bir insan olarak tanımlayarak, bazılarının zihnindeki imajının gerçek kişiliğinden farklı olabileceğine işaret etti.

Babası, annesi, eşi ve çocukları da dahil olmak üzere aile fertlerini tanıdığını belirten Maresca, onun harika bir insan olduğunu değerlendirdi.

Fernandez'in hakemi ittiği pozisyona ilişkin olarak Maresca, oyuncunun bunu kasten yapmadığını, yaşananın biraz komik görünen kendiliğinden bir davranış olduğunu açıkladı.

Maresca, Foden'ı övdü ve Ipswich konusunda uyardı

Maresca, Phil Foden'ın iyi çalıştığını ve milli ara sonrasında geçirdiği zorlu döneme ve ardından Manchester United karşısında kırmızı kart görmesine rağmen seviyesine ilişkin göstergelerin olumlu olduğunu vurguladı.

Foden'ın Ipswich maçında forma giymeye hazır olduğunu açıklayan Maresca, teknik ekibin ilk 11 konusundaki kararını sıkışık fikstüre göre vereceğini belirtti.

Sözlerinin sonunda Maresca, maçın zorluğuna dikkat çekerek, Ipswich'in hazırlanmak için tam bir hafta bulduğunu, buna karşın Manchester City'nin yalnızca 48 saat önce bir maç oynadığını ifade etti.

Karşılaşmanın yeni üç puan toplamak ve ikinci sıradaki takımla farkı altı puana çıkarmak için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Maresca, galibiyetleri sürdürmenin ve dış baskılarla meşgul olmamanın gerekliliğinin altını çizdi.