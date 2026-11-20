Herkes Manchester City'nin son dönemdeki düşüşünü İngiliz kulübünün geleceğini tehdit eden mali davayla ilişkilendirmeye çalışırken, takımın teknik direktörü Enzo Maresca tüm şüpheleri ortadan kaldırdı ve sahada yaşananların saha dışında olup bitenlerle hiçbir ilgisi olmadığını vurguladı.

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City, yarın cumartesi günü sahasında Fulham'ı ağırlayacağı maça alışılmadık bir durumda çıkıyor. Milli aradan önce üst üste üç yenilgi alan ekip, ligde arka arkaya yedi galibiyetle yakaladığı kusursuz başlangıcı heba etti ve lider Arsenal'in 6 puan gerisinde üçüncü sıraya geriledi.

Bu ani düşüş pek çok spekülasyona kapı araladı. Özellikle kulübün geçen eylül ayında Premier Lig'in yönelttiği 115 mali suçlamanın 114'ünden suçlu bulunmasının ardından oluşan belirsizlik ortamı bu tartışmaları alevlendirdi. Kulüp, davada herhangi bir ihlalde bulunduğunu reddetmeyi sürdürüyor ve aleyhine verilen karara itiraz ediyor.

Henüz herhangi bir ceza verilmedi, ancak küme düşmeye yol açabilecek büyük bir puan silme cezasının gündeme gelmesi, saha dışındaki bu baskının oyuncuları saha içinde etkileyip etkilemediği ve konsantrasyonlarını bozup bozmadığı yönünde soru işaretleri doğurdu.

Ancak Maresca bu yorumu tamamen reddetti ve cuma günü düzenlenen maç öncesi basın toplantısında şunları söyledi: "Oyuncuların bunu çok fazla düşündüğünü sanmıyorum. Oyuncuların gürültüye odaklandığını sanmıyorum."

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İtalyan teknik adam, takımını savunarak şöyle devam etti: "Gürültüyü yenilgiyle ilişkilendirmek istiyorsak, deplasmandaki Aston Villa maçında çok sayıda pozisyonumuz oldu. Örneğin Iliman Ndiaye'nin şutu direkten döndü. Brighton maçında rakibin kalecisi maçın adamıydı. Nottingham Forest maçında ise Erling Haaland'ın skoru 2-2'ye getirecek bir gol fırsatı vardı."

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Maresca'ya göre sorun zihinsel değil. Sorun, güven kaybı ya da mali davanın etkisiyle değil, maçların içindeki küçük ayrıntılar ve bazı anlarda yaşanan şanssızlıkla ilgili.

Olası bir ceza olmasa bile City, ilk 10 maçının dokuzunu kazanan lig şampiyonu Arsenal'e yetişme şansını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Bu durum da Fulham maçı öncesinde takımın üzerindeki baskıyı artırıyor.

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Yine de Maresca paniğe kapılacak ya da planını değiştirecek gibi görünmüyor. İtalyan çalıştırıcı, sezona harika başlayan takımla üst üste üç yenilgi alan takım arasında büyük bir fark olmadığının altını çizdi.

Maresca, "Bu sabah bana 16 resmi maç oynadığımızı ve bunların 12'sini kazandığımızı söylediler. Yani bana önümüzdeki 16 maçın 12'sini kazanacağımızı söylerseniz, hemen kabul ederim" dedi.

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Maresca şöyle devam etti: "Maçları kazanırken her şeyi mükemmel yaptığımızı düşünmüyordum, maçları kaybettiğimizde de tüm hataları bizim yaptığımızı düşünmüyorum."

Bu sakinliğe rağmen Maresca, takımın ligdeki son dört maçta sekiz gol yemesinin ardından savunmayı iyileştirmenin birinci öncelik haline geldiğini kabul ediyor. Bu rakam, şampiyonluk için yarışan bir takıma yakışmıyor.

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Maresca, "Yenilgileri de analiz etmemiz gerekiyor. Aston Villa ve Brighton maçlarında kaleci maçın adamıydı. Nottingham Forest maçında ise özellikle ilk yarıda istenen seviyede değildik" dedi.

Maresca sözlerine şöyle ekledi: "Çok fazla gol yiyoruz ve bunların çoğundan kaçınmak mümkündü. Amaç, aynı tarzda hücum etmeyi sürdürmek, pozisyon üretmek ve savunmada dengeyi korumak."

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Manchester City, Maresca'nın açıklamasına göre İngiltere'nin UEFA Uluslar Ligi maçlarını "hafif bir sakatlık" nedeniyle kaçıran savunma oyuncusu Marc Guéhi'nin dönüşünden de yararlanacak. Bu sevindirici haber, takımın Fulham karşısında savunmadaki sağlamlığını yeniden kazanmasına ve yarışa geri dönüş yolculuğuna başlamasına yardımcı olabilir.