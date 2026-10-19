Manchester City'nin İtalyan teknik direktörü Enzo Maresca, takımın yıldızı Antoine Semenyo ile ilgili kötü bir haberi açıkladı; aynı zamanda takım arkadaşı Erling Haaland hakkında da endişe yarattı.

Yarın salı günü AEK Atina'ya karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında City teknik direktörü Enzo Maresca, dizinin yan bağında sakatlık yaşayan Ganalı forvet Antoine Semenyo hakkındaki üzücü haberi doğruladı.

Maresca, Semenyo'nun 8 hafta boyunca takımdan uzak kalacağını söyledi. Bu durum, Erling Haaland'ın ikili golü ve Phil Foden'in golüyle Ipswich Town karşısında 3-2'lik önemli bir galibiyet elde eden City için ağır bir darbe oldu.

İtalyan teknik direktör, maçtan rahatsız hissederek ayrılan Norveçli forvetinin durumu hakkında da şu yorumu yaptı: "Erling Haaland yarın hazır olabilir. Göreceğiz. Bugün bir antrenman seansımız var ve hâlâ bazı şüphelerimiz mevcut."

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Şöyle devam etti: "Dün iyi durumdaydı ve daha iyi hissediyordu. Geri kalanların durumu da bir hayli iyi. Muhtemelen sekiz hafta sahalardan uzak kalacak tek isim Antoine Semenyo."

Semenyo'nun sakatlık teşhisinin başlangıçta beklenenden daha az ciddi olduğu ortaya çıktı, ancak yokluğu Manchester City'yi yaklaşık iki ay boyunca temel bir hücum seçeneğinden yoksun bırakacak. Maresca şöyle açıkladı: "Başlangıçta, sakatlığının daha ciddi olacağını düşünmüştük. Dün yaptığımız manyetik rezonans muayenesinin ardından daha rahatladık: korktuğumuzdan daha az ciddi. Sekiz hafta sahalardan uzak kalacak. Şimdi en önemlisi tam olarak iyileşmesi. Aralık ayında döndüğünde yeni bir oyuncu gibi olacak. Bu bir yan bağ sakatlığı, kas sakatlığı değil."



Bu yokluk, Ipswich ağlarını havalandıran Phil Foden'e daha büyük bir fırsat sunabilir.

Üst üste yedi galibiyetin ardından Premier Lig'de liderliğini sürdüren City, Paris Saint-Germain karşısında aldığı mağlubiyetin ardından şimdi Etihad Stadyumu'nda AEK Atina'yı konuk ederek Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet yoluna dönmeyi umuyor.