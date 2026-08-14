Manchester City'nin teknik direktörü Enzo Maresca, İngiltere Community Shield müsabakaları kapsamında yarından sonra pazar günü Galler'in başkenti Cardiff'teki Millennium Stadyumu'nda oynanması planlanan Arsenal maçının önemine dikkat çekti.

Maç, yeni sezonun başlamasıyla birlikte Maresca'nın Manchester City teknik direktörlüğü görevindeki ilk resmi karşılaşması olması bakımından onun için özel bir öneme sahip.

Maresca, maça ilişkin basın toplantısında şunları söyledi: "Arsenal, son birkaç yıl boyunca sürekli ve güçlü bir rakip olduğunu kanıtladı; Mikel Arteta'nın kurduğu harika bir takım. Son dönemde muhteşem bir performans sergilediler ve ne kadar güçlü olduklarını gösterdiler. Ancak aynı zamanda biz Manchester City'yiz ve aradaki farkı kapatmaya ve güçlü bir şekilde rekabet etmeye çalışacağız."

Community Shield hazırlık maçı değil

İtalyan teknik adam, Manchester City'nin Arsenal maçını sezon öncesi yalnızca bir hazırlık karşılaşması olarak değil, bir kupa maçı olarak ele aldığını vurguladı.

Şöyle açıkladı: "Şahsen benim için Community Shield bir kupadır ve ortada bir kupa ve bir final maçı olduğunda her zaman kazanmaya çalışırsınız. Bu yüzden kesinlikle bir hazırlık maçı değil; kazanmak ve ilk kupamızı almak için elimizden gelenin en iyisini yapacağımız bir kupa."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Gelişmeye ve ilerlemeye devam etmemiz önemli. Sezon hazırlık döneminin iyi geçtiğini düşünüyorum ve takımın performansı maçtan maça sürekli gelişme gösterdi. Şimdi, hazırlık dönemi sona erdiğine göre, rekabet etmemiz, galibiyetler almamız ve kupalar kazanmamız gerekiyor."

Şunları ekledi: "Görmek istediğim şey, gelişmeye devam etmek için doğru ruha sahip olmak ve maçları kazanıp kupalar toplamak için doğru zihniyete sahip olmak."

Maresca, Manchester City'nin bu dönemde yaşadığı değişikliklere değinerek şunları söyledi: "Şu anda bir değişim aşamasından geçiyoruz ve transfer dönemi kapandığında, takım için en kısa sürede çözümler bulmaya hazır olmamız gerekecek."

İtalyan teknik adam şöyle açıkladı: "Burada uzun yıllar geçiren oyuncuların ayrıldığı ya da ayrılma ihtimalinin bulunduğu bir aşamadan geçiyoruz ve bu, bir değişimin gerçekleştiği anlamına geliyor; bununla başa çıkmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Arsenal maçı öncesi sakatlık durumu

Oyuncularının fiziksel durumuyla ilgili olarak Maresca, takımın Arsenal maçına neredeyse eksiksiz bir kadroyla çıktığını, tam olarak hazır olmayan tek oyuncunun Rayan Ait-Nouri olduğunu belirtti.

Şunları söyledi: "Rayan Ait-Nouri sezon hazırlık döneminde küçük bir sorun yaşadı, ancak zaten bizimle antrenman yaptı; dolayısıyla bazı oyuncuların takıma yalnızca iki gün önce katıldığı da göz önünde bulundurulduğunda, herkes hazır durumda."

Erling Haaland ile ilgili olarak Maresca, Norveçli forvetin perşembe günkü antrenman seansının son dakikalarına katılmamasının ardından iyi durumda olduğunu doğruladı.

Savinho ile ilgili ise şöyle konuştu: "Dün antrenman seansına katılmadı; küçük bir rahatsızlık yaşıyordu. Bugün durumu göreceğiz; antrenman seansı öğleden sonra yapılacak ve Arsenal karşısında oynamaya uygun olup olmayacağına karar vermek için durumunu değerlendireceğiz."

Maresca, Rodri'nin geleceğine ilişkin konuştu

Rodri'nin geleceğine dair son gelişmelerle ilgili olarak Maresca şunları söyledi: "Daha önce de söylediğim gibi, transfer kapısı açık; oyuncu satın alabilir ya da satabiliriz ve her ihtimal mümkün. Rodri'yi az önce binanın içinde gördüm ve onu sıcak bir şekilde kucakladım; bakalım ne olacak."

Maresca, ayrılma kararını çoktan vermiş bazı oyuncuları kalmaya ikna etmenin zorluğundan da bahsederek şöyle konuştu: "Ayrılmaya çoktan ikna olmuş oyuncuları kalmaya ikna etmek biraz zor. Bu, Tijjani Reijnders'in durumu için ve belki de James Trafford ile diğer bazı oyuncular için geçerli."

Şunları ekledi: "Kulüp, oyuncu ve teknik direktörün bazı oyuncular için en iyi kararın ayrılmak olduğu konusunda hemfikir olduğunda, o zaman ayrılmak gerekir diye düşünüyorum."

Reijnders, City'den ayrılmaya yakın

Maresca'nın açıklamaları, Hollandalı orta saha oyuncusunun takıma yalnızca geçen yaz katılmış olmasına rağmen, Tijjani Reijnders'in ayrılmasının hem oyuncu hem de kulüp için en uygun karar olduğu konusunda Manchester City içinde bir mutabakat bulunduğuna işaret ediyor.

Suudi Arabistan kulübü El-Kadisiye, Reijnders'i 52 milyon sterlin karşılığında satın almayı kabul etmiş olup, transferin önümüzdeki dönemde tamamlanması bekleniyor.

Reijnders, perşembe günü Manchester'da takımla birlikte bulundu, ancak Manchester City Futbol Akademisi'nde taraftarların katılımıyla gerçekleştirilen antrenman seansına katılmadı.

Maresca, Enzo Fernandez hakkında konuşmayı reddetti

Enzo Fernandez'e dair son gelişmelerle ilgili olarak Maresca, başka kulüplere bağlı oyuncular hakkında yorum yapmayı reddeden tutumundan taviz vermedi.

Şunları söyledi: "Size ilk günden beri verdiğim yanıtın aynısını vermem gerekiyor ve bu yanıt her zaman değişmeden kalacak; o, başka bir kulübe ait bir oyuncu ve başka oyuncular hakkında konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum."

Transferin son tarihi ve Manchester City'nin bugün herhangi bir hamle yapıp yapmayacağı sorulduğunda ise şöyle yanıt verdi: "Açıkçası bugün değil; bugün herhangi bir adım atacağımızı düşünmüyorum."

Maresca, Manchester City'nin ihtiyaçlarını açıkladı

Takım kadrosunun güçlendirilmesiyle ilgili olarak Maresca, Manchester City'nin transfer döneminde hâlâ bazı hamleler yapması gerektiğini vurguladı.

Şunları söyledi: "Kesinlikle, yapmamız gereken şeyler var. Sayıya gelince, şu anda bilmiyorum; bir ya da iki oyuncu olabilir, bu aynı zamanda takımdan ayrılacak oyuncular olup olmayacağına da bağlı."

Şöyle bitirdi: "Şu anda, bu kulüpteki ilk finalimi oynamama 48 saat kala, odak noktam oyuncuların ayrılması ya da gelmesi değil; tüm ilgim maça en iyi şekilde nasıl hazırlanacağımıza ve kupayı kazanmaya çalışmaya yönelik."