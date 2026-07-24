İtalyan Enzo Maresca, Manchester City'de teknik direktörlük görevine resmen başladı ve kulübün son yıllarda elde ettiği başarıları sürdürmeyi hedeflediği yeni projesinin hatlarını ortaya koydu.

Göreve gelmesinin ardından düzenlediği ilk basın toplantısında Maresca, futbol felsefesinden, Pep Guardiola'nın yerini doldurmanın zorluğundan, takımın bazı yıldızlarının geleceğinden, ayrıca transfer piyasasına dair vizyonundan ve yeni sezon hazırlıklarından söz etti.

İtalyan teknik adamın tercih edilmesi, Leicester City'yi 2023-2024 sezonunda İngiltere birinci ligi "Championship" şampiyonluğuna taşımasının, ardından 2024 ile 2025 yılları arasında Chelsea ile UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası kupalarını kazanmasının ardından geldi.

Bu, Maresca'nın Manchester City içindeki üçüncü deneyimi oldu; daha önce elit takımı çalıştırmış, ayrıca 2022-2023 sezonunda takımın teknik ekibi bünyesinde Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapmıştı.

"Eve" dönüş

Maresca basın toplantısına insani bir mesajla başladı; Manchester City'ye dönüş hissinden söz etmeden önce Kevin Keegan'ın ailesine taziyelerini ve desteğini iletti. Şunları söyledi: "Başlamadan önce, bu anda Kevin Keegan'ın ailesine bir mesaj ve sıcak bir kucaklama iletmek isterim. Kendimi evime dönmüş gibi hissediyorum, ilk günden beri hislerim son derece harika ve burada olmaktan çok mutluyum."

Maresca, kulübü önceden tanıyor olmasının görevi kabul etmesinin en önemli nedenlerinden biri olduğunu belirtti. Şunları söyledi: "Kurumu çok iyi tanıyorum ve kulüp içindeki insanları yıllardır tanıyorum. Kulübün istikrarı ve neredeyse yirmi yıl içinde yalnızca üç teknik direktörün görev yapmış olması, idari yapının gücünü ve projelere zaman tanımaya olan inancını yansıtıyor. Manchester City benimle iletişime geçtiği andan itibaren, bu meydan okumayı kabul etme konusunda hiçbir tereddüdüm olmadı."

İtalyan teknik adam, takımın yaz transfer dönemindeki durumu hakkında konuşarak yönetimin kadroyu güçlendirmek için çalışmayı sürdürdüğünü vurguladı. Şunları söyledi: "Her zaman yapılabilecek bir şeyler olduğunu düşünüyorum, çünkü belirli hedeflere ulaşmaya çalışıyoruz, ancak bu aynı zamanda transfer piyasasının dinamiklerine de bağlı. Muhtemelen halledilmesi gereken bazı işler olabilir ve biz zaten bunlar üzerinde çalışıyoruz."

Guardiola'nın yerini doldurmak: büyük bir ayrıcalık ve büyük bir meydan okuma

Maresca, Pep Guardiola'nın yerini doldurmanın futboldaki en zor görevlerden biri olduğunu kabul etti, ancak bunu büyük bir onur olarak gördüğünü söyledi. Şunları söyledi: "Öncelikle, bu kulübün beni seçmiş olması büyük bir ayrıcalık. Birçok kez söyledim; Pep, son yirmi ya da yirmi beş yılın belki de dünyanın en iyi teknik direktörü. Aynı zamanda bu, harika bir meydan okumayı temsil ediyor."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Sir Alex Ferguson ve Arsene Wenger gibi kulüplerinde uzun yıllar kalan teknik direktörlerin geçmişine bakarsak, onların da büyük zorluklarla karşılaştığını görürüz. Şu anki hedefim, kulüp ve taraftarlar adına doğru şeyleri en baştan yapmak."

Maresca, Manchester City yönetiminin istikrarının, projenin başarısı konusunda kendisine büyük bir güven verdiğini belirtti. Şunları söyledi: "En önemli etken kurumun kendisi. Bu kulüpte yaklaşık 17 yıl içinde yalnızca üç teknik direktör görev yaptı ve bu son derece nadir bir durum. Bu, Roberto Mancini ile başlayan, ardından Manuel Pellegrini ve son olarak Pep Guardiola ile devam eden yolculuğu sürdürebileceğimiz konusunda bana güven veriyor."

Rodri hakkındaki tutumu ve Chelsea'nin açıklamasına dair yorumu

İtalyan teknik adam, son dönemde ismi ayrılıkla anılan Rodri'nin geleceğine değinerek bu spekülasyonlar konusunda endişeli olmadığını vurguladı. Şunları söyledi: "Büyük oyuncuları her zaman söylentiler kuşatır, bu normal bir durum, özellikle de Dünya Kupası'nı kazanıp harika performanslar sergilemesinin ardından. Dünyadaki her teknik direktör Rodri'yi kadrosuna katmak ister, ancak pazartesi günü ameliyat olacak, dinlenmeye ve iyileşmeye ihtiyacı var, sonrasında bize geri dönecek."

Maresca, Chelsea'nin ayrılığının ardından yaptığı açıklamaya dair herhangi bir tartışmaya girmeyi reddetti. Şunları söyledi: "Leicester ve Chelsea'de çalışmış olmaktan dolayı kendimi şanslı hissediyorum, iki kulüpte de başarılar ve net bir kimlik elde ettik, bu iki deneyim için minnettarım. Ancak şu anda tüm odağım tamamen Manchester City üzerinde ve ekleyecek bir şeyim yok."

Teknik direktör, tüm oyuncuların antrenmanlara ne zaman katılacağını da açıkladı. Şunları söyledi: "Oyuncuların son grubu, Community Shield maçından üç ya da dört gün önce katılacak ve ardından takımın tamamı hazır olacak."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "O zamana kadar çok sayıda genç oyuncuyla çalışıyorum, büyük bir enerjiye sahipler ve bazıları son derece dikkat çekici performanslar sergiliyor, gördüklerimden memnunum."

Jack Grealish ve James Trafford'un akıbeti

Maresca, Jack Grealish'in geleceği hakkında konuşarak şu anda takımın bir parçası olduğunu vurguladı. Şunları söyledi: "Jack burada ve o bir Manchester City oyuncusu. Tutumum her zaman nettir; oyuncu kulübe ait olduğu sürece onunla çalışmak benim görevimdir. Onunla iyi bir ilişkim var, çünkü büyük bir yüreğe ve harika bir kişiliğe sahip, ilerleyen dönemde ne olacağını göreceğiz."

Ayrıca daha önce genç takımında birlikte çalıştığı kaleci James Trafford'un durumu hakkında da yorum yaptı. Şunları söyledi: "James'i çok iyi tanıyorum, 23 yaş altı takımını çalıştırdığım dönemde kalecimdi. Ancak transfer dönemi açık ve her şey mümkün, ne olacağını göreceğiz, ama şu anda o kalecilerimizden biri."

Maresca, futboldaki sürekli gelişimin teknik direktörleri sürekli yeni çözümler bulmaya zorladığını düşünüyor. Şunları söyledi: "Zamanla her şey değişiyor ve buna uyum sağlamanız gerekiyor. Oyun anlayışlarında bir gelişim var; duran toplar ve adam adama savunma gibi, bu yüzden teknik direktörler olarak uygun çözümleri bulmak bizim görevimiz."

Uzun toplar City'nin silahı olur mu?

İtalyan teknik adam, teknik kimliğinin önceki duraklarında ortaya koyduğu tarzdan çok da farklı olmayacağını vurguladı. Şunları söyledi: "Leicester ve Chelsea'de net bir kimliğim vardı ve belki de bu, Manchester City'nin benimle anlaşmasının nedenlerinden biriydi, çünkü bazı fikirler önceki teknik direktörün ortaya koyduklarıyla benzeşiyor."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Topu kaybettiğimizde her zaman güçlü bir şekilde baskı yapmaya, maça hâkim olmaya ve tarzımızı dayatmaya çalışıyoruz; bunun yanında futbolda en önemli şeyi, yani maçları kazanmayı hedefliyoruz."

İtalyan teknik adam, özellikle kaleci Gianluigi Donnarumma ve forvet Erling Haaland'ın varlığıyla uzun toplara başvurma olasılığı hakkında konuştu. Şunları söyledi: "Bu, çözümlerden biri olabilir. Bazen kısa oyuna, bazen de rakibin dayattığına göre uzun toplara ihtiyaç duyarsınız. Donnarumma gibi bir kaleciye ve Haaland gibi bir forvete sahip olmak bize büyük bir avantaj sağlıyor, ancak bu tek çözüm olmayacak, çünkü farklı maçlara uygun çeşitli çözümler bulmamız gerekiyor."