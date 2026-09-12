Manchester City'nin teknik direktörü Enzo Maresca, Faslı Ayoub Bouaddi'nin yaz transfer döneminde 100 milyon euro karşılığında İngiliz ekibine katılmasından bu yana sergilediği seviye ve olgunluktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi; ancak aynı zamanda oyuncuyu yorgunluktan korumak ve gelişimini sürdürmek için maçlardaki görev sürelerinin dikkatle yönetilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Maresca, "Sky Sports"a yaptığı açıklamalarda Bouaddi'nin henüz 18 yaşında olmasına rağmen dikkat çekici bir zeka ve olgunluğa sahip olduğunu belirterek şunları söyledi: "Çok zeki ve olgun. Sadece 18 yaşında, ama onunla konuştuğunuzda öyle görünmüyor; sanki 25 ya da 26 yaşındaymış gibi görünüyor."

Bouaddi şimdiye kadar Premier Lig'de iki maçta forma giydi ve bu maçlara sonradan oyuna girerek dahil oldu. Ardından Maresca, ona Şampiyonlar Ligi'nde Porto karşısında ilk on birde oynama fırsatı verdi; Manchester City söz konusu maçı 2-0 kazandı.

Manchester City'nin teknik direktörü, genç oyuncunun üzerine yüksek değeri ya da çevresindeki beklentiler nedeniyle ek baskı yüklemek istemediğini vurgulayarak şöyle konuştu: "Takım için önemi, maçlar ya da oyun süresi konusunda ona çok fazla baskı yapmamamız gerekiyor. Harika bir performans sergileyeceğinden ve bu kulüp için özel bir oyuncu olacağından eminim."

Maresca, genç oyuncuların maçlardaki dakikalarının yönetilmesinin gelişim sürecinin temel bir parçasını oluşturduğunu açıklayarak, oyuncunun rakibin ve karşılaşmanın niteliğine göre bazı maçlara ilk on birde başlayabileceğini, bazılarına ise yedek olarak dahil olabileceğini belirtti ve futbolun tek bir oyuncuya bağlı olmayan, kolektif bir spor olduğunu vurguladı.

Teknik direktör, oyuncuların sürekli olarak kolayca değerlendirilip yargılanabildiği bir ortamda, ister kulüp içinde ister dışında olsun genç yeteneklerin artan baskılardan korunmasının gerekliliğinin altını çizerek, bu baskılarla iyi başa çıkmanın onların gelişim yolculuğunda önemli bir unsur olduğunu ifade etti.

Bouaddi, orta sahadaki yeri için sırasıyla 145 ve 135 milyon euro karşılığında Manchester City'ye katılan Enzo Fernández ve Elliot Anderson'ın varlığı nedeniyle güçlü bir rekabetle karşı karşıya. Bu durum, Faslı oyuncunun önümüzdeki dönemde düzenli olarak ilk on birde yer kapma görevini büyük bir meydan okumaya dönüştürüyor.