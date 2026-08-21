Manchester City'nin teknik direktörü İtalyan Enzo Maresca, Premier Lig'in ilk haftasında yarından sonraki gün pazar günü Etihad Stadyumu'nda oynanacak Bournemouth karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında takımla ilgili çeşitli konulara değindi.

Maresca yeni sezonun başlaması hakkında şunları söyledi: "Bu yeni bölümü ve bu yeni yolculuğu başlatmaktan dolayı büyük bir heyecan duyuyorum. Hedefimiz, son on ya da on beş yıl boyunca izlediğimiz aynı yolda ilerlemeye devam etmek. Bu yüzden nihayet ilk maçımızı kendi sahamızda oynayacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

City'nin transfer döneminin kalan günlerindeki hamleleriyle ilgili olarak ise şunları söyledi: "Transfer sayısı için bir alt ya da üst sınırımız yok, bu bazı verilere bağlı. Neye ihtiyacımız olduğunu çok iyi biliyoruz ve önümüzdeki on gün içinde neler olacağını göreceğiz. Önümüzde 10 gün var ve planladığımızı hayata geçirebilmeyi umuyoruz."

Chelsea'nin yıldızı Arjantinli Enzo Fernandez'in kadroya katılması konusunda ise şöyle konuştu: "Ne yazık ki kendimi her zaman aynı şekilde cevap vermek zorunda buluyorum: Enzo, Chelsea'nin oyuncusu ve kadromuzda bulunmayan oyuncular hakkında konuşmayacağım. Bunu bir saygısızlık olarak görüyorum ve başka teknik direktörlerin bizim oyuncularımız hakkında konuşmasından hoşlanmıyorum."

Açılış haftasındaki rakibi hakkında Manchester City'nin teknik direktörü şunları söyledi: "Onların sezon hazırlık maçını da izledim, ayrıca geçen sezondaki bazı maçlarını da takip ettim. Kimliklerini net bir şekilde görmek mümkün; hücumcu bir oyun tarzı ve yoğun bir baskıyla öne çıkan bir takım. Andoni Iraola'nın yönetiminde de böyleydiler ve hâlâ öyleler. Top onlarda olsun ya da olmasın, ne yaptıkları son derece açık."

Doku'nun sakatlığı ve yokluk süresi, Savinho'nun ayrılığı

Maresca, Jeremy Doku'nun sakatlığına da değinerek şunları açıkladı: "Son maçta Doku, devre arasında baldır kasında bir miktar ağrıdan şikâyet etti. 45 dakikadan fazla oynamasını istemiyorduk, bu yüzden oyundan alınması kararı önceden planlanmıştı. Mevcut tahminler, yokluk süresinin iki ila üç hafta arasında olacağını, bundan daha fazla olmayacağını gösteriyor."

Rodri ve Savinho'nun durumu hakkında Maresca şunları söyledi: "Bir oyuncu ayrılmak istediğinde, onu kalmaya ikna etmenin karmaşık bir hâl aldığı son derece açık. Bu durum Rodri ile yaşandı ve şimdi aynı durum Savinho ile tekrarlanıyor; geldiği ilk günden itibaren ayrılma isteğini dile getirdi ve şimdi neler olacağını bekliyoruz."

Şunları da ekledi: "Rodri dışında herkesin ortak bir yanı var, o da maçlarda pek fazla oynamamış olmaları. Oyuncular oynamadıklarında, ayrılmayı tercih ederler. Rodri dışında saydığım oyuncular, çeşitli nedenlerle oynama fırsatı pek bulamamış oyuncular."

Maresca'nın bu açıklamaları, Tottenham Hotspur'ın Brezilyalı kanat oyuncusu Savinho'yu bu yaz transfer döneminde toplam değeri 85 milyon sterline kadar ulaşabilecek bir transferle kadrosuna katmak için Manchester City ile anlaşmaya vardığı bir dönemde geldi.

Omar Marmuş'un ayrılık konusundaki durumu

Mısırlı Omar Marmuş'un geleceği hakkında Maresca şunları söyledi: "Bilmiyorum. Omar hâlâ burada ve hâlâ bizimle. O, Savinho'dan farklı, bu yüzden neler olacağını göreceğiz."

Şunları da ekledi: "Bir oyuncu ayrıldığında ve yerine bir başkasının transfer edilmesi gerektiğinde işler genellikle karmaşık olur. Omar'ın kalıp kalmayacağını göreceğiz; çünkü biri ayrılırsa, mutlaka yerine bir başkasının gelmesi gerekir."

Manchester City'nin teknik direktörü şunu da açıkladı: "İlk günden itibaren Savinho ayrılmayı istedi, Omar Marmuş ise ilk günden itibaren ayrılmayı istemedi."

Tottenham Hotspur, Omar Marmuş'u kadrosuna katmak için Manchester City ile ileri düzeyde görüşmelere girmesinin ardından hücum hattını güçlendirmek adına yeni bir adım atmaya yaklaşıyor.

Raporlar, Tottenham'ın Mısırlı oyuncuyla sözleşmenin kişisel şartları konusunda nihai bir anlaşmaya vardığını, iki kulüp arasındaki görüşmelerin ise transferin değeri ve tamamlanma yöntemi konusunda hâlâ devam ettiğini belirtiyor.