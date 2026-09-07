Maresca, Haaland'ın hayatındaki büyük değişimin sırrını açıkladı ve Doku'nun durumunu netleştirdi

Manchester City'nin teknik direktörü İtalyan Enzo Maresca, Portekiz ekibi Porto ile yarın akşam Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftası kapsamında Estadio do Dragao'da oynanması planlanan beklenen karşılaşma öncesinde birçok önemli konuya değindi.

Maresca, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Porto'nun gücüne, Manchester City'nin yaz transfer döneminde yaptığı yüksek harcamaya, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nin yeni sistemine, Erling Haaland'ın durumuna, bunun yanı sıra Rayan Cherki, Nico O'Reilly ve Jeremy Doku'nun durumuna değindi.

Maresca, Porto karşılaşmasıyla ilgili şunları söyledi: "Porto son derece iyi bir takım, açık ve belirgin bir oyun tarzıyla öne çıkıyor, bu yüzden onları tebrik ediyorum. Özel oyuncuları ve net bir oyun tarzları var, ayrıca hem topla hem topsuz agresif oynuyorlar, ancak yarın kazanmayı umuyoruz."

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

Sözlerine şöyle devam etti: "Porto organize bir takım ve duran toplarda güçlü, bence bu yön futbolun önemli bir parçası haline geldi. Bu nedenle elimizden gelenin en iyisini yapmalı, doğru şekilde savunmalı, gol atmaya çalışmalı ve duran toplarda kusursuz olmalıyız, çünkü bütün takımlar bu konuda öne çıkar hale geldi."

Porto teknik direktörünün, Manchester City'nin yaz transfer döneminde yaklaşık 500 milyon euro harcadığına dair açıklamaları ve bununla takımı üzerinde baskı oluşturmaya çalışıp çalışmadığı hakkında Maresca şu yanıtı verdi: "Bu soruyu ona yöneltebilirsiniz. Bana göre bu durum herhangi bir baskı oluşturmuyor, aksine bir avantaj teşkil ediyor."

Şampiyonlar Ligi ve müzik açmak

Maresca, Şampiyonlar Ligi'ndeki önceki tecrübesinden şöyle bahsetti: "Üçlemeyi kazandığımız sezon buradaydım ve Chelsea ile güzel tecrübeler yaşadım. Bu farklı bir turnuva, ancak kendi alışılmış tarzımızla oynamalı ve Şampiyonlar Ligi'nin yeni sistemine uyum sağlamalıyız. Bu farklı bir yarış, ama hırs aynı kalıyor."

Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna aday takım hakkında ise şunları söyledi: "Buraya elimizdeki en iyiyi sunmak için geldik. Kimin kazanmaya aday olduğunu maçın gidişatı belirleyecek, çünkü burada oynamak zor ve görev çetin. Elimizden gelenin en iyisini yapacak ve maçı kazanmaya çalışacağız."

Takım antrenmanları sırasında müzik açılması konusuna ise Maresca açıklık getirdi: "Bu, Leicester ve Chelsea'de uyguladığım bir şeydi, burada da uyguluyorum. Müzik çaldığında oyuncular mutlu oluyor, çünkü müziği kendileri seçiyor."

Haaland'daki değişimin sırrı ve transfer harcamalarının boyutu

Manchester City teknik direktörü, Erling Haaland'ın yaşayabileceği zihinsel yorgunluğa değinerek şunları söyledi: "Bu Erling için de milli takımlarıyla oynayan oyuncular için de kolay değil. Yorgun hissettiklerini fark ettiğimizde, ister tek bir maç için ister bir hafta boyunca olsun, onlara bir miktar dinlenme fırsatı vermek doğru oluyor."

Manchester City teknik direktörü sözlerine şöyle devam etti: "Benim için en önemlisi, tamamen forma ve mutlu olmalarını sağlamak, çünkü hazırlığının zirvesinde 11 oyuncuya ihtiyacımız var."

Haaland'ın 2022 yılında Manchester City'ye geldiğinden bu yana yaşadığı değişim hakkında Maresca şunları söyledi: "Haaland olgun bir adam ve bir baba oldu, buraya geldiğinde böyle değildi. Bir oğlu olduktan sonra hayatı tamamen değişti. Üst düzey bir oyuncu ve harika bir insan, ama artık tamamlanmış bir insan ve bir aile babası oldu."

Transfer harcamalarının boyutu ve Manchester City üzerindeki artan baskılar hakkında Maresca şunları söyledi: "City gibi bir kulüpte olduğunuzda beklentiler daha yüksek olur. Ben günü gününe çalışmaya odaklanmayı tercih ediyorum, benim için en önemlisi gelişme kaydettiğimizi görmek."

Rayan Cherki'nin rolü ve O'Reilly ile Doku'nun durumu

Maresca, Rayan Cherki'nin takımdaki rolünden bahsederek şunları açıkladı: "Her zaman belirli bir oyun planı vardır. Kendi sahamızın yarısında olduğumuzda, oyunun ritmini ayarlamak için Rayan biraz geriye çekiliyor; rakip sahanın yarısında olduğumuzda ise onun ileri bir konumda bulunmasına ihtiyaç duyuyoruz, çünkü belirleyici paslarıyla büyük bir tehlike oluşturuyor."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bu, maçın niteliğine bağlı. Coventry karşısında, biz kendi sahamızın yarısındayken onun biraz geriye çekilmesi iyi bir şeydi, çünkü performansımıza yüksek bir kalite katıyor."

Şöyle tamamladı: "Bournemouth kalesine attığımız ikinci golde tam olarak doğru yerde konumlanmıştı, bizimle harika seviyeler sergiliyor. Ayrıca Phil Foden'in de o belirleyici pasları hatlar arasında gönderebileceğini düşünüyorum, ikisine de sahip olduğumuz için çok şanslıyız."

Nico O'Reilly ve Jeremy Doku'nun durumu hakkında Maresca şunları söyledi: "Nico hafta sonu maçında hazır olacak. Doku ise hayır, henüz değil. Bir sakatlık nüksü yok, antrenmanlara döndü, ancak hafta sonu maçında hazır olup olmayacağını bilmiyorum."



Getty Images

Porto karşılaşması zorlu olacak

Manchester City oyuncusu Matheus Nunes ise Porto karşılaşmasının zorluğunun altını çizerek şunları söyledi: "Karşılaşma zorlu olacak, çünkü bütün takımlarda harika oyuncular var. Pepe'nin öne çıkan bir hücum oyuncusu olduğunu ve iki ayağını da iyi kullandığını biliyorum. Harika bir karşılaşma olacak."

Sözlerine şöyle devam etti: "Gördüğüm kadarıyla, şu anda oynamaktan gerçekten keyif aldıklarını düşünüyorum, maçın gidişatını kontrol etmekten çok keyif alıyorlar ve bu büyük bir fark. Ben burada oynarken tarz hızlı geçişlere dayanıyordu; mücadele ruhu onların DNA'sının bir parçası, daha iyi mi yoksa daha kötü durumda mı oldukları meselesine gelince, bunun kararını başkalarına bırakıyorum."

Porto karşılaşmasının City için bu sezonun en karmaşık sınavı olup olmadığı sorulduğunda ise şunları söyledi: "Bunun en karmaşık karşılaşma olup olmadığını bilmiyorum, çünkü Arsenal ve Crystal Palace karşılaşmaları da karmaşıktı. Portekiz'in en iyi takımlarından biriyle karşılaşıyoruz ve zorlu bir karşılaşma olacağından eminim, bu yüzden en iyi seviyemizi sunmamız gerekiyor."

Guardiola ile Maresca karşılaştırması

Nunes, Maresca yönetiminde çalışmaktan bahsederek şunları söyledi: "Beraberinde muazzam bir enerji getirdi ve ortama yeni bir enerjinin hâkim olduğu hissi doğdu. Son derece pozitif bir enerjiye sahip ve standartları o belirliyor."

Maresca ile Pep Guardiola arasındaki karşılaştırma hakkında ise şunları söyledi: "Pep ile üç sezon çalıştım, Enzo ile ise yalnızca birkaç ay çalıştım, belki birkaç ay daha geçtikten sonra bu soruyu yanıtlayabilirim. İkisi de büyük bir tutkuya sahip, bu yüzden farklardan çok benzerlikler görüyorum."

Nunes, Porto karşılaşması öncesindeki fiziksel durumunu açıklayarak şunları söyledi: "İyi durumdayım ve yüzde 100 tamamen hazırım. Sakatlık ayak bileğindeydi, Arsenal maçı öncesindeki antrenman sırasında sert bir müdahaleye maruz kaldım, ama şimdi iyiyim."

Şampiyonlar Ligi'nde hırs ve ikinci kaptan

Nunes, Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğuna dair beklentiler hakkında şunları söyledi: "Her yılın kendine has koşulları vardır. Şampiyonlar Ligi en zor turnuvadır, özellikle eleme turlarında, çünkü kötü bir performans sizi yarıştan eler; bu, size telafi fırsatı tanıyan Premier Lig'in aksine böyledir. Biz her sezon kazanmayı hedefliyoruz ve bu sezon da öncekinden farklı olmayacak."

Nunes, Manchester City'nin yaptığı yeni transferlerden bahsederek şunları söyledi: "Bize katılmaları gerçekten inanılmaz, çünkü önceki takımlarının en iyi oyuncularıydılar. İşler böyle yürüyor, oyuncular ayrılır ve başkaları katılır. Onların uyum sağlamasına yardımcı olmalıyız, onlar da burada olmaktan son derece mutlular."

Fernandez transferi hakkında ise şunları söyledi: "Biz oyuncular olarak ayrıntıları bilmiyoruz, ama en iyi oyuncuları katmak istiyoruz ve Enzo da onlardan biri. Büyük bir mutluluk duyduk. Yeni bir oyuncu katıldığında, transfer döneminde harika bir iş çıkardıklarını görüyoruz."

Nunes, Haaland'ın takım içinde üstlendiği liderlik rolünü övmüş ve şunları söylemiştir: "O, ikinci kaptan ve öne çıkan bir kişilik, çünkü kulüple her şeyi kazandı. Harika bir insan, liderlik rolünün giderek güçlenip olgunlaşmasından mutluyum, çünkü bunu fazlasıyla hak ediyor."

Maresca yönetiminde oynadığı mevki hakkında Nunes şunları söyledi: "Aynı olacağını düşünüyorum. Belki başka mevkilerde oynayabileceğim anlar olur, ancak temel olarak bu sezon sağ bek olarak oynayacağımı düşünüyorum. Her mevkide oynayabilirim ve sağ bek mevkisinde kendimi mutlu hissediyorum."