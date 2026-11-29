Manchester City, Premier Lig'deki puan kayıplarını sürdürdü. Üst üste beşinci maçta da galibiyet yoluna dönemeyen takım, son düdüğe kadar nefesleri kesen karşılaşmada ev sahibi Arsenal ile heyecanlı bir beraberlikle yetindi ve bu sonuç İtalyan teknik direktör Enzo Maresca üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

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Premier Lig'in 12. haftasında pazar akşamı Emirates Stadı'nda oynanan Arsenal-Manchester City zirve maçı 2-2 berabere sona erdi. Dört golün ve heyecanlı dalgalanmaların yaşandığı karşılaşmada iki takım da üç puanı almayı başaramadı.

Arsenal aldığı bir puanla liderlikteki yerini sağlamlaştırırken, Manchester City şampiyonluk yarışında yeni bir darbe aldı. Takımın olumsuz serisi üst üste beş galibiyetsiz maça uzadı ve bu tablo, son yıllarda takımın yaşadığı en kötü dönemlerden birini akıllara getirdi.

Manchester City adına olumsuz bir veriyi istatistik alanında uzmanlaşmış Squawka gün yüzüne çıkardı. Takım, Premier Lig'de üst üste beş maçta galibiyet alamadı. Bu durum, Pep Guardiola yönetiminde 2009'dan bu yana ilk kez yaşandı.

Bu serinin ayrı bir önemi var. Zira Manchester City, takımı şampiyonluk yarışına taşımaya ve rekorlar kırmaya alışkın teknik direktör Maresca yönetiminde ligde ilk kez üst üste beş maç galibiyetsiz kaldı.

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City'nin sıkıntılı dönemi Aston Villa'ya karşı alınan 2-1'lik yenilgiyle başladı. Ardından Brighton'a 1-0 kaybeden takım, Nottingham Forest karşısında da 3-1 mağlup oldu. Hayal kırıklığı yaratan sonuçlar Fulham ile 1-1'lik beraberlikle sürdü ve son olarak Arsenal karşısındaki 2-2'lik beraberliğe uzandı.

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Böylece Manchester City bu beş maçta mümkün olan 15 puanın 11'ini kaybetti. Takım, iki beraberlikten yalnızca 2 puan toplarken üst üste üç yenilgi aldı.

Bu rakamlar, Maresca'yı düşüşü durdurmak ve dengeyi hızla yeniden kurmak gibi zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakıyor. Özellikle puan kayıplarının sürmesi, takımın zirvedeki Arsenal'ı takip etme görevini daha da zorlaştırabilir.

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Arsenal, dikkat çekici bir savunma istatistiğiyle zirvede

Öte yandan Emirates'teki zirve maçında dikkat çeken rakamlar yalnızca Manchester City'nin sıkıntılarıyla sınırlı kalmadı. İstatistik alanında uzmanlaşmış Opta, Arsenal'ın kendi sahasında aleyhine verilen penaltılarla ilgili dikkat çekici bir savunma başarısına ışık tuttu.

Opta'nın aktardığına göre Arsenal, Premier Lig'de kendi sahasında oynadığı son 53 maçta aleyhine hiç penaltı kararıyla karşılaşmadı. Bu, takımın ligde Emirates Stadı'nda yakaladığı türünün en uzun serisi oldu.

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Bu rakam, Londra ekibinin kendi sahasındaki sağlamlığını yansıtıyor. Takım, ligde üst üste 53 maç boyunca aleyhine penaltı kullanılacak bir durumla yüz yüze gelmedi.

Manchester City ile yaşanan beraberlik Arsenal'a üç puanı getirmese de takım liderlik koltuğunu korudu ve Premier Lig şampiyonluğu yolundaki yürüyüşünü sürdürdü.

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Altı puanlık fark şampiyonluk yarışını alevlendiriyor

Bu sonuçla puanını 29'a yükselten Arsenal, Premier Lig'deki liderliğini sürdürürken, Manchester City 23 puanla ikinci sırada yer aldı.

İki takım arasındaki fark altı puanda kaldı. City, Londra ekibiyle arayı kapatmak için bu doğrudan rakip maçını değerlendiremedi.

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Arsenal'ın görece istikrarlı liderliği ve Manchester City'nin peşini bırakmayan kötü sonuçlar düşünüldüğünde, önümüzdeki haftalar şampiyonluk yarışının şeklini belirlemede kritik olacak gibi görünüyor. Özellikle Maresca'nın, art arda gelen puan kayıpları takımının hedeflerini tehdit eden gerçek bir krize dönüşmeden olumsuz seriyi durdurmak için hızlı çözümler bulması gerekiyor.