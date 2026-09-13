Manchester City'nin İtalyan teknik direktörü Enzo Maresca, oyuncusu Phil Foden'in Manchester derbisinde gördüğü kırmızı kartın hak edilmiş olduğunu düşünüyor; ancak aynı zamanda Manchester United kaptanı Bruno Fernandes'in de aynı pozisyonda kırmızı kartı hak ettiğini vurguladı.

Old Trafford Stadı'nda oynanan derbiyi 1-0 kazanmayı başaran Manchester City, hakem kararlarına dair çok sayıda tartışmaya sahne olan bir maça imza attı. 23. dakikada Phil Foden'in kırmızı kart görmesinin yanı sıra, Erling Haaland'ın golü yan hakem tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi; ancak video teknolojisi golün geçerli olduğunu doğruladı.

Kırmızı kart pozisyonu 23. dakikada, Bruno Fernandes ile Foden arasında yaşanan bir mücadelede gerçekleşti. Bu mücadelenin ardından yere düşen Foden, United kaptanına ayağıyla vurdu; hakem Michael Oliver bunu maçtan doğrudan ihraç gerektiren bir ihlal olarak değerlendirdi.

Enzo Maresca, BBC kanalındaki "Match of the Day" programında konuşurken, duygularını ve sevincini şöyle anlattı: "Bu, on kişi kalarak kazanılan bir derbi maçının duyguları. On kişiyle kazanmak her zaman harikadır, ama derbi herkes için özel bir maçtır. Çok mutlu oldum ve tepkimin doğal olduğunu düşünüyorum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Kırmızı karttan sonra plan tamamen değişti. Mücadele ruhu, verilen çaba ve oyuncuların dayanışması harikaydı. Açıkçası, bunun hak edilmiş bir kırmızı kart olduğunu düşünüyorum (Phil Foden için), ancak aynı şey aynı pozisyonda Manchester United oyuncusu Bruno Fernandes için de geçerli; sadece bizim için değil."

Şöyle sürdürdü: "Arkamızda hiçbir kontratağa ya da boşluğa izin vermedik. Bu, herkes için özel bir maç; taraftarlar, kulüp ve teknik direktör için. Ama şu an kendimi düşünmenin doğru zamanı değil; ben takımı ve inanılmaz bir şekilde aldığımız üç puanı düşünüyorum."

Manchester United'ın ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesini istediği Erling Haaland'ın golü hakkında ise Maresca şunları söyledi: "Bence geçerli ve net bir goldü, dolayısıyla sorun yok."

Sky Sports kanalına yaptığı diğer açıklamalarda ise Maresca şöyle konuştu: "Golün ofsayt olmadığı gayet açıktı. Dördüncü hakem bunu bana söylediğinde erken kutlama yaptım, çünkü gerçeği biliyordum."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Enzo Fernandez bugün müthişti ve galibiyetimize katkı sağlaması harika bir şeydi."

Kaleci Gianluigi Donnarumma'nın son dakikada Bryan Mbeumo'nun şutuna yaptığı kurtarış hakkında açıklamalarını şöyle noktaladı: "Ne müthiş bir kurtarış! Donnarumma işte bu yüzden burada; Manchester City onunla bu yüzden anlaştı, çünkü o harika bir kaleci."