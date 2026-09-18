Manchester City, önümüzdeki pazar günü beşinci hafta karşılaşmaları kapsamında Etihad Stadyumu'nda Sunderland'i konuk ederken Premier Lig'de yeni bir sınavdan geçmeye hazırlanıyor. İtalyan teknik direktör Enzo Maresca'nın, takımın sezon başından bu yana en zorlu duraklarından biri olarak beklediği bir mücadele söz konusu.

Beklenen karşılaşma öncesinde Maresca, basın toplantısında önemli birçok konuya değindi. Sakatların durumundan rotasyonun önemine, Pep Guardiola'nın halefi olmanın getirdiği baskılara ve Sunderland'in gücü ile takımını gelecek maçta nelerin beklediğine kadar pek çok başlığı ele aldı.

Maresca, Community Shield maçında baldır bölgesinden sakatlık yaşamasının ardından Manchester City'de forma giyemeyen Belçikalı kanat oyuncusu Jeremy Doku'nun durumuyla ilgili olumlu bir gelişme açıkladı. İtalyan teknik direktör, Doku'nun büyük olasılıkla Sunderland karşısında oynamaya hazır olacağını belirterek beklenen mücadele öncesinde takıma önemli bir moral verdi.

Rotasyon, oyunculara enerjilerini yeniden kazanma fırsatı verdi

Maresca, perşembe günü İngiltere Lig Kupası'nda Norwich karşısında alınan galibiyette ilk 11'de yaptığı geniş çaplı değişikliklerin takıma sağladığı faydalar hakkında konuştu.

İtalyan teknik direktör, özellikle bazı oyuncuların Porto ve Manchester United karşısında iki tam maç oynamasının ardından bir dizi asli oyuncuyu dinlendirme kararının gerekli olduğunu açıkladı.

Maresca şöyle konuştu: "Bu son derece önemliydi. Porto ve Manchester United karşısında iki tam maç, üst üste 90'ar dakika oynayan oyuncuları dinlendirdik. Onlara bir miktar dinlenme fırsatı vermek gerekliydi ve pazar günkü maçta tam enerjiyle sahada olmalarını umuyoruz, çünkü zorlu bir mücadele olacak."

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Maresca, başarılı başlangıcının sırrını açıklıyor

Manchester City'deki başarılı başlangıcına katkıda bulunan nedenler hakkında Maresca, oyuncularının fikirlerini ve talimatlarını hızla kavramalarına dikkat çekerek övgünün büyük bölümünü onlara verdi.

Şöyle dedi: "Her şeyden önce, teşekkür oyunculara gidiyor. Yeni bir kulübe katıldığınızda en önemli şey, oyuncuların teknik direktörün istediğini ne ölçüde kavradığını hissetmektir. Günden güne, maçtan maça ve birçok değişikliğe rağmen, istediğimiz şeyin onlar için tamamen netleştiğini gözlemliyorum."

İtalyan teknik direktör ayrıca kulüpteki önceki deneyiminden ne ölçüde yararlandığından da bahsetti. Daha önce birlikte çalıştığı bazı kişilerin varlığının kendisine yardımcı olduğunu vurgulayan Maresca, aynı zamanda mevcut takımın daha önce tanıdığı gruptan büyük ölçüde farklı olduğunun altını çizdi.

Şöyle açıkladı: "Kesinlikle, kulüpte aynı kişilerin bulunması bana yardımcı oldu, ancak oyuncu kadrosu tamamen farklı; daha önce burada geçirdiğim sezondan yalnızca üç ya da dört oyuncu kaldı. Vaktimi mevcut oyuncularla geçiriyorum, dolayısıyla bu benim için yeni bir durum ve performansta bir gelişme gördüğüm için mutluyum."

Guardiola'nın halefi olmak: Maresca konumunu açıklıyor

Maresca, Pep Guardiola'nın halefi olmakla ilgili baskılara değinerek, görevinin İspanyol teknik direktörün yönetimindeki tam bir on yılın ardından kulübün yaşadığı bir geçiş döneminde geldiğinin başından beri farkında olduğunu vurguladı.

Şöyle dedi: "Kulübe katılmaya karar verdiğimde, bunun iyi bir kulüp olduğundan ve oyuncuların yüksek bir seviyeye sahip olduğundan tamamen emindim. Aynı zamanda, kulübün aynı teknik direktörün yönetiminde geçen on yılın ardından bir değişim döneminden geçtiğinin, ayrıca Rodri, Bernardo Silva, John Stones ve Nathan Ake gibi oyuncuların ayrıldığının da farkındaydım. Değişikliklerin yaşanması doğaldır, ancak iyi bir iş çıkarabileceğimizden tamamen eminim."

Manchester City'nin teknik direktörü ayrıca, takımın performansını gözden geçirmesine, önceki maçları analiz etmesine ve geliştirilmesi gereken yönleri araştırmasına daha fazla zaman tanıyacak olan yaklaşan uzun milli ara hakkında da konuştu.

Maresca şöyle dedi: "Milli aralar boyunca her zaman önceki tüm maçları gözden geçirmeye ve iyileştirebileceğimiz yönleri analiz etmeye özen gösteririm, bunun gibi konulara. Ancak üç haftamız olduğu için, tüm maçları yeniden izlemeye yeterli vaktim olacak."

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Maresca, Sunderland'in gücüne karşı uyarıyor

Sunderland karşılaşmasıyla ilgili olarak Maresca, Arsenal maçını canlı izlemesinin ardından son günlerde detaylarını analiz etmek için maçı yeniden izlemesiyle birlikte rakibin gücünü takdir etme konusunda net bir tavır sergiledi.

İtalyan teknik direktör şöyle konuştu: "Arsenal karşısındaki maçlarını canlı izledim, ardından son birkaç gün içinde yeniden izledim. İnsan ne kadar güçlü olduklarını görebiliyor ve bence o maçta yenilgiyi hak etmediler."

Şunları ekledi: "Son derece güçlü ve çok iyi çalıştırılan bir takım; ayrıca birlikte yeterince vakit geçirdiler, bu da hem topa sahip oldukları hem de olmadıkları durumlarda oyun tarzlarını net kılıyor."

İtalyan teknik direktör rakip hakkındaki sözlerini şöyle noktaladı: "Onları izledikten sonraki izlenimim, pazar günkü maçın sezon başından bu yana en zorlusu olacağı yönünde."