Manchester City'nin İtalyan teknik direktörü Enzo Maresca, takımının bugün pazar günü İngiltere Community Shield maçında Arsenal karşısında aldığı ağır (3-0) mağlubiyetin ardından hayal kırıklığı yaşıyor.

Arsenal, Riccardo Calafiori, Kai Havertz ve Martin Ödegaard'ın golleriyle tarihinde 18. kez şampiyonluğa ulaştı.

Maç sonrasında Maresca, BBC 5 Live radyosuna yaptığı açıklamada şunları söyledi: "25. saniyede yediğimiz golün, ne yazık ki o an maçın gidişatını etkilediğini düşünüyorum. İkinci golden önce tepkimizin iyi olduğunu düşünüyorum; gol atıp beraberliği yakalamak için üç ya da dört fırsatımız oldu, ancak ne yazık ki ikinci golü yedik ve bu, işleri daha da zorlaştırdı."

Erken gelen golle ilgili şunları ekledi: "Bu tür maçlarda takımların seviyesi birbirine çok yakın olduğu için buna üzülüyorum; bir gol yediğinizde işler zorlaşıyor. Ancak ilk golden sonraki performansın çok iyi olduğunu düşünüyorum, fırsatlar da yakaladık, fakat yine, skorun 2-0 olması işleri daha da zorlaştırdı."

Açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bir şeyler yolunda gitmedi, ama bu daha sadece başlangıç. Önümüzdeki pazar günü Premier Lig'e başlayacağız ve o zaman odaklanmamız gereken şey bu olmalı." Bu sözlerle, geçen sezon sonunda Etihad kalesinden ayrılan Pep Guardiola'nın yerine geçtikten sonra oynadığı bu maçın, Manchester City ile ilk resmi maçı olduğuna işaret etti.

Sözlerini şöyle tamamladı: "Üzerinde çalışmamız gereken çok şey var. Sezon daha yeni başladı, dolayısıyla geliştirmemiz gereken pek çok şey var; ancak maçları kazandığımızda bile geliştirmemiz gereken şeyler oluyor."