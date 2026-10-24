Manchester City teknik direktörü Enzo Maresca, oyuncusu Marc Guehi'nin son iki Premier Lig maçında takımının 3 gol yemesine neden olmasına rağmen, oyuncusunun performansı konusunda endişe duymuyor.

Nicolas Jackson, Aston Villa'yı Villa Park'ta 2-1'lik galibiyete taşıdı. Guehi, açılış golünün yaşandığı pozisyonda topa hakim olmayı başaramadı.

Topu kontrol edemeyen Guehi'nin ayağından kaçan top John McGinn'e ulaştı. McGinn de topu, maçtaki ilk golünü atacak olan Jackson'a aktardı; Jackson daha sonra ikinci golü de ekledi.

Guehi, 32. dakikada sarı kart gördükten sonra devre arasında oyundan çıkarıldı.

Guehi'nin hataları, iki takım arasındaki maçta Ipswich'in Manchester City ağlarına iki gol atmasına da imkan vermişti.

Maresca'nın maç sonrası açıklamalarını yayımlayan The Guardian gazetesi, teknik direktörün şu sözlerini aktardı: "Marc Guehi konusunda kesinlikle endişeli değilim."

Maresca sözlerine şöyle devam etti: "Sezon başından beri bizimle ve İngiltere Milli Takımı'yla her dakikayı oynadığını biliyorum, bu kolay bir şey değil. Ancak oyundan çıkarılması aynı zamanda sarı kart görmüş olmasından kaynaklandı."

Şöyle devam etti: "Oynamak istediğimiz baskı ve agresiflik temelli oyun tarzını düşününce, bir oyuncunun sarı kart taşıması bazen risk oluşturabiliyor. Yine de kesinlikle endişeli değilim."

Manchester City 15 şut çekerken Aston Villa 8 şutla karşılık verdi, ancak City bu sezon Premier Lig'de ilk kez puan kaybetti.

Kaleci Zion Suzuki, ikinci yarıda önemli kurtarışlara imza atarak takımının üstünlüğünü korudu; Aston Villa ise iki gollünü isabetli iki şutundan buldu.

Maresca şunları söyledi: "Yarattığımız fırsat sayısını ve ayrıca rakibe verdiğimiz fırsatları göz önünde bulundurunca, bu maçtan daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum."

Sözlerine şöyle ekledi: "Muhtemelen Aston Villa ceza sahası içinde yeterince etkili olamadığımız için kaybettik."

The Touchline ağının X platformundaki hesabı da Maresca'nın, Faslı oyuncu Ayoub Bouaddi'nin neden kadroda yer almadığına ilişkin açıklamalarını paylaştı.

Maresca şunları söyledi: "Paris Saint-Germain karşısında durumun biraz farklı olduğunu düşünüyorum. Bugün teknik becerilere sahip orta saha oyuncularına ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum, bu yüzden Nico ve Foden sahaya çıktı."

Şunu vurguladı: "Ancak Ayoub Bouaddi'nin bize yardımcı olacağından hiç şüphem yok. Enzo Fernandez ve Elliot Anderson çok iyi bir maç çıkardı."

Şöyle tamamladı: "Önümüzde çok maç var ve Ayoub Bouaddi kesinlikle sahada forma giyecek dakikalar bulacak."