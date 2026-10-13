Maresca, City'nin eleştirmenlerine ateş püskürdü: Tüm gözler Guardiola'da

Enzo Maresca, Manchester City'nin "Anfield"da Liverpool'u 3-0 yenmesinin ardından oyuncularının sevinç gösterilerini savundu. Takıma yönelen eleştirileri reddeden Maresca, kulübün mali meselesi etrafında kopan tartışmalara rağmen bu zaferin oyuncular ve teknik ekip için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu vurguladı.

Bazı yorumcuların ve basının City'nin kutlamalarını sorgulamasına ilişkin bir soruya Maresca şöyle yanıt verdi: "Niçin eleştiriliyoruz? Bizden ne yapmamızı istiyorsunuz? Biz her gün maç kazanmak için çalışıyoruz; düşündüğümüz ve odaklandığımız tek şey bu."

Maresca şöyle devam etti: "Geri kalan her şey, baş etmemiz gereken dışsal meseleler. Ancak sahanın içinde son derece büyük bir mutluluk duyduk ve soyunma odasındaki mutluluğun boyutunu hayal bile edemezsiniz."

"Anfield"da oynanan pazar günkü karşılaşma, bağımsız bir komisyonun kulübü Premier Lig'in mali kurallarını ihlal etmekle suçlu bulan kararının ardından Manchester City'nin ilk kez sahaya çıkışına tanık oldu. Kulüp bu karara karşı temyize gitmişti.

Bitiş düdüğünün ardından Norveçli Erling Haaland, aralarında babası Alf-Inge'nin de bulunduğu City taraftarlarının önünde son derece duygusal görünürken, Maresca da yumruklarını havaya kaldırarak galibiyetin sevincini yaşadı. Bu görüntüler basında soru işaretleri ve eleştirilere yol açtı.

Gelecek maçlar MCI Şampiyonlar Ligi 15:00 PSG

Aynı bağlamda, takım kaptanı Ruben Dias da teknik direktörünün tutumunu destekleyerek oyuncuların kutlamalarını savundu ve şöyle konuştu: "Teknik direktörün söylediklerini tamamen destekliyorum; Anfield'da alınmış bir galibiyetti ve bu da bunun bizim için ne kadar önemli olduğunun kanıtıydı."

Portekizli defans oyuncusu, takımın suçlu bulunma kararına tepkisi hakkında ise şunları ekledi: "Son derece sakiniz ve kulübe güveniyoruz."

Maresca'nın açıklamaları, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Paris Saint-Germain karşılaşması öncesindeki basın toplantısında geldi. Bu maç, Manchester City'nin suçlu bulunma kararının ardından kendi sahasında çıkacağı ilk müsabaka olacak.

Tüm gözler ayrıca, takımı 10 yıl boyunca çalıştırıp bu süreçte 20 kupa kazandıktan sonra geçen sezonun sonunda ayrılan ve maçı takip etmek üzere "Etihad"da bulunması beklenen Pep Guardiola'ya çevrilmiş durumda.

Maresca, İspanyol teknik direktörün stadyuma dönüşü hakkında şunları söyledi: "Burada ortaya koyduğu şeyler sayesinde bu yer 10 yıl boyunca onun eviydi. Bu, herkes için ve taraftarlar için de heyecan verici bir durum." Guardiola'nın maç öncesinde taraftarlara ya da eski oyuncularına bir konuşma yapıp yapmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Guardiola, suçlu bulunma kararının ardından sosyal medya üzerinden Manchester City'ye destek mesajı göndermiş, kulübün ve taraftarlarının yanında olduğunu vurgulamıştı. İspanyol teknik adam şöyle yazmıştı: "Dünyanın her yerindeki her Manchester City taraftarının, burada olduğumu ve her zamankinden daha büyük bir destekle yanlarında bulunduğumu bilmesini istiyorum."

Mesajını ise şu sözlerle tamamlamıştı: "Açık olmama izin verin: Bu zorlu dönemi birlikte aşacağız."