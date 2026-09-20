Manchester City, bu akşam Etihad Stadyumu'nda oynanan ve Premier Lig'in beşinci haftası kapsamında karşı karşıya geldikleri maçta, konuk ettiği Sunderland'i 5-3 mağlup ederek heyecanlı ve değerli bir galibiyet elde etti.

"WhoScored" ağı, Manchester City'nin bu sezon ilk beş maçını da kazanmasının ardından Premier Lig'de şu anda en uzun üst üste galibiyet serisine sahip takım olduğunu doğrularken, %100'lük galibiyet oranıyla ligde tam not alan tek takım olduğunu belirtti.

Bu rakam, gökmavililerin ortaya koyduğu güçlü başlangıcı yansıtıyor; takım ilk beş haftada elde edilebilecek tüm puanları toplayarak kendisini erkenden puan durumunun zirvesine yerleştirdi.

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Fransız "Stats Foot" ağı ise Manchester City için yeni bir tarihi rakamı ortaya koydu; birinci lig sezonunun ilk beş maçını kazanmak, takımın tarihinde beşinci kez gerçekleştirdiği bir başarı hâline geldi.

Ağ, Manchester City'nin birinci lig sezonunun ilk beş maçını daha önce 1912-1913, 2015-2016, 2016-2017 ve 2023-2024 sezonlarında kazandığını, bu başarıyı bu sezon yeniden tekrarladığını açıkladı.

Böylece takım, mükemmel bir sezon başlangıcına beşinci kez ulaşarak tarihine yeni bir sayfa eklemeye devam ediyor.

Maresca özel bir listeye giriyor, Haaland dikkat çeken bir rakama ulaşıyor

İş Manchester City'nin rakamlarıyla sınırlı kalmadı, İtalyan teknik direktörü Enzo Maresca'ya da uzandı; Maresca, takımla Premier Lig'deki mükemmel başlangıcını sürdürdü. "Squawka" istatistik ağına göre Maresca, Manchester City'nin başına geçtiğinden bu yana Premier Lig'deki ilk beş maçının tamamını kazandı.

Maresca, tek bir kulüple ilk beş maçını kazanan, müsabaka tarihindeki yalnızca altıncı teknik direktör oldu ve her biri ilk 6 maçını kazanan Carlo Ancelotti, Pep Guardiola ve Ole Gunnar Solskjaer ile ilk 5 maçını kazanan Craig Shakespeare ve Maurizio Sarri'nin yer aldığı listeye katıldı.

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Norveçli Erling Haaland da bugünkü maçta Sunderland'in filelerini havalandırmasının ardından Premier Lig'de özel rakamlar yazmaya devam etti. "Squawka" ağı, Haaland'ın Sunderland'i de kurbanları listesine eklemesiyle Premier Lig'de karşılaştığı tüm takımların ağlarını sarstığına dikkat çekti.

Bu rakam, Manchester City'ye katıldığından beri karşılaştığı farklı rakiplere karşı gol atabilme becerisiyle müsabakanın en öne çıkan hücum isimlerinden biri olarak kendini kabul ettirmeyi sürdüren Norveçli forvetin dikkat çeken golcü varlığını doğruluyor.