Manchester City teknik direktörü Enzo Maresca, kulübün yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği dev transferlerin, bu sezon Premier Lig şampiyonluğu için Arsenal ile mücadele edebilmek adına gerekli olduğunu vurguladı.

City'nin bugün Coventry'yi 1-0 mağlup ettiği maçta, transfer döneminin son gününde kulübe katılan ikili Enzo Fernandez ve Iliman Ndiaye ilk kez sahaya çıktı. Böylece, maliyeti 450 milyon sterlini aşan takım yeniden yapılanma sürecinin son dokunuşunu oluşturdular. Maçın ardından Maresca, Arsenal'in lige başlangıcını yakından takip ettiğini belirterek bu harcamaları savunmaya özen gösterdi.

Manchester City teknik direktörü, ESPN sitesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Community Shield maçından bu yana bakarsanız, Arsenal'in iki ek maç oynadığını ve her maçta kadrosunda beş değişiklik yaptığını görürsünüz."

Ve ekledi: "Kadrolarında iki Dünya Kupası şampiyonu var; Mikel Merino ve Martin Zubimendi. İngiltere Milli Takımı'ndan iki oyuncu da var; Eberechi Eze ve Noni Madueke. Beşinci oyuncuyu tam olarak hatırlamıyorum ama sanırım Piero Hincapie. Sonuçta, yüksek unvanlar için mücadele etmek istiyorsanız, birden fazla seçeneğe ihtiyacınız var. Arsenal'in seçenekleri var, bizim de var, başka kulüplerin de var; dolayısıyla bu yalnızca bizimle sınırlı değil. Elimizdeki seçeneklerden son derece memnunum ve rekabet etmek istiyorsanız bu belirleyici bir konu."

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Transfer döneminin son gününde 125 milyon sterlinlik rekor bir transferle Etihad Stadyumu'na gelen Fernandez, başlangıçta yedek kulübesine yazılmıştı; ancak ısınma sırasında Nico O'Reilly'nin sakatlanması üzerine zorunlu olarak oyuna dahil edildi. Buna karşılık Ndiaye sol tarafta ilk on birde yer aldı, Ayoub Bouaddi ise ikinci yarıda oyuna sonradan girdi.

Yeni transferlerin sahaya çıkmasına rağmen, dikkatleri bir diğer yaz transferi Elliot Anderson çekti. Anderson, tüm Coventry takımının pas toplamını aşan başarılı paslarının ardından maçın adamı ödülüne layık görüldü.

Maresca, Anderson'ın performansına ilişkin şunları söyledi: "Performansına son derece hayranım, sadece bugün de değil; Crystal Palace karşısında mükemmel bir seviye sergiledi ve bize katılmasından yalnızca bir hafta önce olmasına ve kas gerilmesi nedeniyle oyundan çıkarılmasına rağmen Bournemouth karşısında da harikaydı."

Açıklamalarını oyuncunun yaklaşımı hakkında konuşarak tamamladı: "Ancak Elliot'taki en iyi şey günlük tutkusu; kendini nasıl geliştirebileceğini sürekli soruyor ve performansını nasıl iyileştireceğini görmesi için onunla bireysel video analiz seansları yapıyoruz. Bu da herhangi bir oyuncunun bırakabileceği en iyi izlenim."