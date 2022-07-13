Bordo-mavililerin 34 yaşındaki yıldızı, milli takıma veda etmeye hazırlanıyor.

Marek Hamsik, Slovakya formasına Kasım ayında veda edeceğini açıklarken kulüp kariyerindeki planı henüz yapmadığını söylüyor.

Trabzonspor'a geçtiğimiz yaz IFK Göteborg'dan bedelsiz transfer olan orta saha oyuncusunun Karadeniz ekibiyle 2023 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bordo-mavili ekip ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan deneyimli oyuncu, milli takımdaki süresinin dolduğunu düşünüyor.

Marek Hamsik ne söyledi?

AA'ya konuşan Marek Hamsik şunları söyledi: "Milli takım kariyerimi bitirme açısından doğru anın bu olduğunu düşündüm."

"Kasım ayında bir jübile maçıyla Slovakya Milli Takımı formasına veda edeceğim. Taraftarlara bu şekilde veda etmiş olacağım."

"Bakıldığında milli takım tarihinde en fazla gol atan oyunculardan biri olmak çok güzel bir duygu. Bazı şeyleri düşünüp, doğru anın bu olduğuna inanıp, kararımı verdim."

Marek Hamsik kariyer planının sorulması üzerine şu şekilde konuştu: "Bilmiyorum. Bu konu hakkında hiç düşünmedim."

"Şu anda tek aklımda olan Trabzonspor formasıyla bir sezonun daha tadını çıkarmak. Bir sezon daha oynayıp, ondan sonra neler olacak hep birlikte göreceğiz."

Başka ne söyledi?

Hamsik, Maradona gibi bir oyuncunun forma giydiği Napoli'de ve kısa sürede Trabzonspor'da takımın önemli isimlerinden biri haline gelmesine ilişkin soruyu şu şekilde yanıtladı:

"Nedenini açıkça bilmiyorum. Bunu kulübe ya da taraftarlara sormak, doğru cevabı almak açısından daha iyi olacaktır."

"Benden daha büyük isimler var burada. Özellikle yerli oyuncularımız Abdüş (Abdülkadir Ömür), kaptanımız Uğurcan (Çakır) benden daha önemliler."

"Geçen sene hep beraber çok büyük bir iş başardığımızı düşünüyorum. Çünkü şehre gittiğimizde bunu kime sorarsanız sorun size aynı cevabı verecektir."

"Onlar adına çok mutluyum. Onların da bu tarihin parçası olmasından çok mutluyum. Kendi adıma bu büyük tarihin parçası olduysam, mutlu olurum."

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