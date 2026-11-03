Inter forveti Marcus Thuram, Milan derbisindeki mağlubiyetin ardından soyunma odasındaki sorunları kabul eden takımın liderleri Nicolo Barella ve Alessandro Bastoni’ye destek verdi. Thuram, Inter’in formunu düzeltmesi için maçlara yanlış yaklaştıklarını kabul etmelerinin şart olduğunu vurguladı.

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Thuram, derbi yenilgisinin ardından soyunma odasındaki endişelere katıldı

Inter forveti Marcus Thuram, salı günü Feyenoord ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde De Kuip'te basına konuştu. Fransız millî oyuncu, Milan'a karşı alınan 3-1'lik yenilginin ardından takım arkadaşları Nicolo Barella ve Alessandro Bastoni'nin kamuoyu önünde yaptığı değerlendirmelere katıldığını söyledi.

Thuram, Shakhtar karşısında 10 kişiyle kazandıkları maçta gösterdikleri mücadele ruhunun bundan sonrası için ölçüt olması gerektiğini vurguladı.

Forvet oyuncusu, takım arkadaşlarından bu mücadele gücünü her kulvarda sahaya yansıtmalarını istedi.

Thuram, maçlara yaklaşım konusundaki sorunlarla dürüstçe yüzleşilmesini istedi

Inter'in son dönemdeki istikrarsızlığına değinen Thuram, takımın maçların başında yaşadığı sorunlarla doğrudan yüzleşmesi gerektiğini vurguladı. Thuram, "Bunu bilmeniz, sorunu kabul etmeniz ve ardından düzeltmeniz gerekiyor; hiçbir şey olmuyormuş gibi davranmak yardımcı olmuyor" dedi.

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"Bence hepimiz bunu anladık ve artık maçlara mümkün olan en iyi şekilde yaklaşabiliriz."

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Takımın önde gelen isimlerinin açıklamalarına ilişkin ise "Katılıyorum. Onlar iki lider ve takımı çok iyi tanıyorlar, ben de ancak onlara katılabilirim" ifadelerini kullandı.

Thuram, Lautaro'nun yokluğunda soyunma odasındaki liderleri savundu

Thuram, kaptan Lautaro Martinez sahada olmadığında Inter'in liderlikten yoksun kaldığı yönündeki iddiaları reddetti. "Bunu kim söylüyor? Ben öyle düşünmüyorum. Herkes kendini kendi karakterine göre ifade ediyor" dedi.

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"Lautaro'nun yaptıklarını görebiliyorsunuz ama diğerleri de çok iyi iş çıkarıyor. Siz görmeseniz de biz bunu biliyoruz."

Kendi taktik görevleri hakkında ise Thuram, "Bazen ileride baskı yapabiliriz, bazen de beklememiz gerekir: Bir forvet olarak doğru anları seçmekte iyi olmalıyım" dedi.

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Inter, Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir ivme yakalamayı hedefliyor

Rotterdam'da üç puan arayacak Inter'de Thuram'ın ileri uçta görev yapması bekleniyor.

Fransız forvet, zorlu maç takvimine rağmen yoğun maç yükünü sürdürmek istiyor.

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Inter, De Kuip'te Avrupa'daki mücadelesini yeniden yoluna koymaya odaklanıyor.