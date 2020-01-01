Marcus Rashford: Sancho ile birlikte oynamak harika olacak

Manchester United'ın genç yıldızı Jadon Sancho ile takım arkadaşı olmak istediğini belirtti.

'un 20 yaşındaki golcüsü Jadon Sancho, Avrupa'nın dev kulüpleri peşinde koşturuyor.

İngiliz oyuncu için harekete geçen kulüplerden biri ise .

Eski günlerine dönmek için çalışmalarını sürdüren Kırmızı Şeytanlar, Goal'ün edindiği bilgiye göre Sancho yarışında 'nin önüne geçti.

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Manchester United'ın oyuncularından Marcus Rashford, Instagram'da katıldığı bir canlı yayında Jadon Sancho'nun transfer edilmesini istediğini söyledi.

Rashford "Sancho gelirse çok iyi olur. O harika bir oyuncu. Şu an geldiği noktaya kadar yaptıklarını izlemek heyecan vericiydi. Birlikte oynamak harika olacaktır. En üst seviyeye çıkmak için her şeye sahip" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 35 resmi maça çıkan Sancho, 17 gol ve 18 asistlik bir performans sergiledi.