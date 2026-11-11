Manchester United, kasık sorununa yönelik yeni bir tedavi programına başlayan Marcus Rashford'ın gelecek haftanın pazar günü Liverpool deplasmanında oynayabilecek duruma gelmesini umuyor. 29 yaşındaki forvet, United'ın son altı maçını kaçırdı. Ancak Dublin'de bir uzmana görünmesi, kulübe Rashford'ın daha önce sık sık zor durumda bıraktığı rakibiyle oynanacak maç öncesinde yeniden umut verdi.

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Uzman ziyareti yeniden umut verdi

Manchester United, Rashford'ın yeni bir iyileşme programına başlamasının ardından gelecek haftanın pazar günü Liverpool deplasmanında oynanacak bir sonraki maçta forma giyebileceğini umuyor. Daily Mail'in haberine göre forvet, geçen hafta kulübün sağlık ekibinden bir kişiyle birlikte bir kasık uzmanına görünmek için Dublin'e gitti ve şimdi yeni bir iyileşme planı uygulamaya kondu.

Rashford, Barcelona'da kiralık geçirdiği sezonun ardından yazın Old Trafford'a dönmeden önce Dünya Kupası'nda kalçasından sakatlanmıştı. Sakatlığının ağırlaşıp kasığına da yayılması nedeniyle United'ın son altı maçını kaçırdı.

Rashford ağrılarına rağmen oynamayı teklif etti

Rashford, sezonun ilk altı lig maçının yanı sıra Brighton'a karşı Carabao Cup mücadelesinde ve ekim ortasında Atletico Madrid'e karşı alınan Şampiyonlar Ligi yenilgisinde forma giydi. Michael Carrick ile iyi bir ilişkisi olduğu ve zorlu bir dönemde teknik direktöre destek olmak istediği belirtiliyor.

Ancak sakatken oynaması durumunu daha da kötüleştirdi. Rashford'ın geçen ay Chelsea'ye kaybedilen maçta yedek kulübesinde yer almayı bile teklif ettiği, ancak United'ın sakatlığın daha da ağırlaşması riskini almamaya karar verdiği öğrenildi.

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Liverpool'a karşı etkileyici gol istatistiği

Rashford, Barcelona'dan döndüğünden beri United formasıyla henüz gol atamadı. Ancak Liverpool'a karşı istatistiği umut veriyor. İngiltere millî takım oyuncusu, United'ın en büyük rakibine karşı çıktığı 20 maçta yedi gol attı. Bu da onu Anfield deplasmanı için değerli bir seçenek hâline getiriyor.

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Rashford, millî maç arasında yeniden maç kondisyonu kazanmak için çalışmaya devam edecek. United, oyuncunun 22 Kasım'daki maça hazır olmasını umuyor. Dönüşü, en deneyimli hücumcularından birinin yokluğunu hisseden kadro için tam zamanında bir moral kaynağı olacak.

Rashford ve United'ı neler bekliyor?

Liverpool maçı, Old Trafford'da yeni bir dönemin başlangıcı da olabilir. Haberde ayrıca Carrick'in görevden alınmasının ve yerine Mauricio Pochettino'nun getirilmesinin beklendiği belirtiliyor. Bu durumda Anfield deplasmanı, Pochettino'nun takımın başındaki ilk maçı olabilir.

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Pochettino, Tottenham, Chelsea ve Southampton'daki önceki görevlerinin ardından Premier League'e dönmüş olacak.