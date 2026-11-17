Michael Owen, Mauricio Pochettino'nun Marcus Rashford'ın Old Trafford'da duraklayan kariyerini yeniden canlandırmak için gereken teknik direktörlük özelliklerine sahip olduğuna inanıyor. Eski Manchester United forvetine göre Arjantinli teknik adamın göreve gelmesi, zor bir dönem geçiren İngiltere millî takım oyuncusunun kaderini değiştirebilir.

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Pochettino, Rashford'ın potansiyelini ortaya çıkarabilecek isim

Pochettino'nun Old Trafford'a gelişi, kötü bir form dönemi geçiren Rashford için yeni umut yarattı. Geçen sezon Barcelona'da kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki oyuncu, Manchester United'a döndükten sonra Michael Carrick yönetiminde ciddi şekilde zorlandı. Rashford bu sezon Premier League'de henüz gol atamadı. Üstelik geçmeyen kalça sakatlığı nedeniyle önceki teknik yönetimin son beş maçını da kaçırdı.

Owen, eski Tottenham teknik direktörünün Rashford'ın yeniden yükselişine öncülük etmek için ideal isim olduğuna inanıyor. Owen, Metro'ya şöyle konuştu: “Bunu deneyen epey kişi oldu. Söylemesi çok zor. Milyon dolarlık soru bu. Herkesin farklı bir görüşü var ama Poch, genç oyuncuları yetiştirmesi ve oyuncuları yeniden canlandırmasıyla tanınıyor. Üst düzey bir teknik direktör. Farklı seviyelerde görev yaptı, çok şey gördü ve başardı. Bu yüzden bazı oyuncuları yeniden yükseltme şansı en az herkes kadar yüksek. Rashford, Manchester United'da geçirdiği dönemde berbat değildi, oldukça iyi işler yaptı. Ama eminim daha fazlasını yapabilir ve Pochettino onun için iyi bir eşleşme olabilir.”

Bruno Fernandes ikilemi

Gündem hücum hattına odaklansa da Owen, kulüp kaptanı Bruno Fernandes'in geleceği hakkında da güçlü görüşler dile getirdi. Portekizli orta saha oyuncusu, kulübün son sözleşme teklifini reddederek kısa süre önce gündeme geldi. Bunun ardından United'ın yıldız oyuncusunu satarak gelir elde edebileceğine dair söylentiler çıktı.

Kaptan hakkındaki spekülasyonlara değinen eski Ballon d'Or sahibi Owen, Fernandes'in kaybedilemeyecek kadar önemli olduğunu açıkça belirtti: “Manchester United, 20 dünya çapında oyuncuya sahip olmanın rahatlığını yaşamıyor.”

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“Muhtemelen böyle birkaç oyuncuları var ve o da bunlardan biri. Takımı ne kadar zayıflatmak istiyorsunuz? Elinizdeki iyi oyuncuların üzerine koymanız gerekir. Son dönemde biraz fazla konuştuğunu biliyorum. Muhtemelen şu sıralar pek gözde değil ama yaklaşık son sekiz yıldır Manchester United takımında parlayan tek isim de muhtemelen o oldu. Bu yüzden hayır, onu kesinlikle satmazdım.”

Old Trafford'da geleceği inşa etmek

Getty Images

Bir süredir istikrarsızlık yaşayan takımı düzlüğe çıkarmaya çalışacak Pochettino'yu büyük bir görev bekliyor. Ocak ayı yaklaşırken Arjantinli teknik adam muhtemelen mevcut kadroda kimlerin yüksek tempolu oyun tarzına uyum sağlayabileceğini, kimlerin yerine ise yeni oyuncular gerektiğini değerlendirecek.

Owen'ın sözleri, United'ın Avrupa'nın seçkin takımları arasına dönmek istiyorsa en etkili oyuncularını kaybetmeye devam edemeyeceği yönündeki daha geniş görüşü yansıtıyor. Fernandes'in durumu henüz netleşmemişken Pochettino'nun soyunma odasındaki ilişkileri etkili biçimde yönetmesi gerekecek. Kaptanının geleceğini güvence altına alıp bir zamanlar kıta genelindeki savunmaları zorlayan Rashford'ı da yeniden ortaya çıkarabilirse Old Trafford'daki yeni dönem hızlı bir başlangıç yapabilir.