Son dönemdeki performansıyla Manchester United'ın ayağa kalkmasında kilit rol oynayan İngiliz yıldız Marcus Rashford, Louis van Gaal dönemindeki katı disiplin kurallarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kırmızı Şeytanlar'da A takıma 2016'da Van Gaal yönetiminde dahil olan Rashford, Van Gaal'in son derece disiplinli bir teknik direktör olduğunu söyledi.

"Okulum nedeniyle neredeyse her Perşembe günü antrenmana geç kalıyordum.

Van Gaal problemin okuldan çıkış saatimden kaynaklandığını biliyordu ama her defasında para cezası verdi. Bu durum tamamen kontrolümün dışındaydı ama Van Gaal böyle bir insandı.

Okul için çalışmamı bölmek istemiyordu ve bunun söz konusu olamayacağını söyledi. Ama söz konusu olamayacak bir diğer şey ise antrenmana geç kalmaktı.

Ders bitiminde antrenmana yetişebilmek için sadece 12 dakikam vardı"