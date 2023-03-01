Marcus Rashford A Takıma yükseldiği sezon aldığı gecikme cezalarını unutamıyor

Uğur Aktan
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Marcus Rashford Louis van Gaal Man UtdGetty Images
Manchester UnitedPremier LigM. Rashford

Manchester United'ın bu sezonki en etkili oyuncusu olan Marcus Rashford, Louis van Gaal'in disiplin anlayışına değindi.

Son dönemdeki performansıyla Manchester United'ın ayağa kalkmasında kilit rol oynayan İngiliz yıldız Marcus Rashford, Louis van Gaal dönemindeki katı disiplin kurallarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kırmızı Şeytanlar'da A takıma 2016'da Van Gaal yönetiminde dahil olan Rashford, Van Gaal'in son derece disiplinli bir teknik direktör olduğunu söyledi.

Rashford ne söyledi?

"Okulum nedeniyle neredeyse her Perşembe günü antrenmana geç kalıyordum.

Van Gaal problemin okuldan çıkış saatimden kaynaklandığını biliyordu ama her defasında para cezası verdi. Bu durum tamamen kontrolümün dışındaydı ama Van Gaal böyle bir insandı.

Okul için çalışmamı bölmek istemiyordu ve bunun söz konusu olamayacağını söyledi. Ama söz konusu olamayacak bir diğer şey ise antrenmana geç kalmaktı.

Ders bitiminde antrenmana yetişebilmek için sadece 12 dakikam vardı"

Manchester United ile FA Cup'ı kazandıktan sonra 2015-2016 sezonunda görevinden ayrılan Van Gaal, kendisi döneminde United'da forma giyen oyunculardan büyük saygı görmeye devam ediyor.

İlk çıkışını Van Gaal ile yapan Rashford'ın en iyi dönemini bir başka Hollandalı teknik direktör olan Erik ten Hag ile yaşaması da dikkat çeken bir detay olarak öne çıkıyor.

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