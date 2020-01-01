Marcus Rashford: Çocuklara yardım edilmeliydi

Manchester United'ın genç yıldızı koronavirüs salgınının yaşamı etkilediği bu günlerde çocuklara yardım etmenin çok önemli olduğunu söyledi.

İngiltere Milli Takım ve 'ın 22 yaşındaki forveti, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle Manchester'da okulların kapanmasının ardından bir vakıfla birlikte çocuklara yardım ediyor.

BBC Breakfastprogramına konuk olan Rashford "Bu iş yapılacaklar listemin en başında yer alıyordu. Ben sadece gelecek nesillere olumlu bir etkili bırakmaya çalışıyorum. Okulların kapandığını duyduğum andan sonra çocuklar için bir çok şey yaptım. Bazı çocukların okullardaki bedava yemeklere ihtiyacı olduğunu biliyordum. Okul hayatım boyunca annem eve akşam saat 6 gibi geliyordu ve yemeğin hazırlanması 8'i buluyordu; bu yüzden okulda yediğim yemek benim için de çok önemliydi. Ben şanslıydım. Bazı çocukların çok daha zor şartlar altında yaşadığını biliyorum" ifadelerini kullandı.

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Yaptıkları çalışmalar sayesinde Manchester'daki 400 bin çocuğa yardım edildiğini belirten Rashord, Manchester United ve 'nin yaptığı bağışlara da değindi.

Daha fazla takım

22 yaşındaki oyuncu "Böyle büyük ve birbirine rakip iki kulübün bir araya gelmesi, futboldan büyük şeylerin de varlığını kanıtlıyor" şeklinde konuştu.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Ocak ayından bu yana forma giyemeyen Rashford, İngiltere'de profesyonel liglerin 30 Nisan'a kadar ertelenmesi konusu için ise "Sabretmemiz gerekiyor. Kulübüme katkı verebilmek adına belirlenen programa uyup evimde çalışmalarıma devam ediyorum. Konsol oyunları oynuyorum, değişik türden kitaplar okuyorum. Bu yaptıklarım zamanın geçmesini ve mutlu olmamı sağlıyor" dedi.