Marcos Senesi: Hem Arjantin hem de İtalya'nın istediği Feyenoord'un stoperi

25 yaşındaki savunma oyuncusu, Çarşamba gecesi Wembley'de karşı karşıya gelen iki taraftan birini temsil etme şansı buldu.

Marcos Senesi, Çarşamba günkü Arjantin ve İtalya arasındaki 'Finalisima' öncesinde kendisini çok ilginç bir pozisyonda buldu: Her iki takım da onun Wembley'de oynamasını istedi.

Feyenoord'un henüz milli maça çıkmayan savunma oyuncusu, sadece Lionel Scaloni'nin maç kadrosunda yer almakla kalmadı.

Ayrıca İtalya patronu Roberto Mancini, ülkenin en yeni Oriundi'si olma konusunda onunla temasa geçti.

Ancak Arjantin'in inancı Senesi'nin 'Scaloneta'yı seçmesiydi.

Geçen yılki Copa America'yı kazandıktan ve Katar 2022'ye kolaylıkla katılmaya hak kazandıktan sonra Arjantin form olarak zirvede. İtalya ise arka arkaya ikinci kez Dünya Kupası'na katılamadı.

Bunları düşününce Senesi'nin kararı daha da kolaylaştı.

Ancak Senesi, anavatanına olan bağlılığının hiçbir zaman şüpheye yer bırakmadığında ısrar ediyor.

Ülkeyle olan aile bağları nedeniyle İtalyan pasaportu sahibi olan 25 yaşındaki Ole'ye, "İki milli takımın seni istemesi gerçekten harika, çok mutluyum çünkü bu iyi olduğum anlamına geliyor" dedi.

“İtalya olayı gerçekti. Bana projesini anlatan Mancini ile temas halindeydim.

"Ama aynı zamanda Arjantin hocasıyla da konuştum ve bu konuşmada onlara ülkem için ne kadar oynamak istediğimi bildirdim. Karar kesinlikle kesindir.

"Telefonlar geldiğinde ailemle oturdum ve onları dinledim ama gerçek şu ki, çocukluğumdan beri hep Arjantin için oynamanın hayalini kurmuşumdur.

"Geçen yıl boyunca şansımı elde etmeyi düşündüm."

Hem Mancini hem de Scaloni'nin neden stoperin peşinde olduğunu anlamak zor değil.

12 yaşında katıldığı San Lorenzo akademisinden mezun olan ve memleketi Concordia'dan taşınan Senesi, 2016 yılında ilk maçına çıktı ve hızlı bir şekilde Buenos Aires ekibinin ilk 11'inde yer aldı.

Üç yıl sonra, Feyenoord onu 7 milyon € karşılığında transfer etti ve Eredivisie, Senesi'nin gelişimi için son derece faydalı olduğunu kanıtladı. Tıpkı diğer defans oyuncuları Nicolas Tagliafico ve Ajax ikilisi Lisandro Martinez için olduğu gibi.

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Feyenoord'un savunması, Ajax'ın ardından ligin en iyi ikinci savunması olurken, 34 lig maçından sadece iki tanesini kaçırdı ve gelecek sezon üçüncü olarak Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandılar.

Feyenoord, Roma'ya az farkla ve şanssız bir şekilde 1-0 yenildikleri finalde mücadele ederken, Senesi'ye parlaması için en büyük şansı veren yeni UEFA Konferans Ligi oldu.

Arjantinli, tesadüfen, önceki yaz sakatlanan Chris Smalling'in yerine Jose Mourinho'nun ekibiyle bağlantılıydı. Sevilla, Roma ve Napoli bu yaz oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında yer alıyor.

Senesi, moralleri yüksek oturmuş bir Arjantin takımına katıldı. Bu takım artık Lionel Messi etrafında Dünya Kupası'nı kazanmak istiyor.

2019'da Almanya ile olan maç, Arjantin'in Atlantik Okyanusu'ndaki rakiplerinden biriyle son karşılaşmasıydı.

İtalya, Kuzey Makedonya'ya şok bir yenilgi nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçırmış olabilir, ancak Avrupa şampiyonu olmaya devam ediyor.

Bu arada Senesi gibi oyuncular için Finnalisima gibi maçlar, Arjantin takımına neler yapabileceğini göstermek için altın bir şansı temsil ediyor.

Cristian Romero ve Nicolas Otamendi, ülkenin ilk tercih edilen savunma ikilisi olmaya devam ederken, onları Pezzella, Lisandro Martinez ve Lucas Martinez Quarta takip ediyor.

Ancak Senesi'nin Kasım ayına kadar onların arasına girmek için şansı var.

Feyenoord'lu oyuncu, kulüp formunu milli takıma getirebilirse, Scaloni Katar'a giden uçakta ona yer verebilir.