Marcos Leonardo’nun Ajax’ın kritik Conference League maçlarında forma giyip giyemeyeceği belirsiz

Ajaxfinancials.com’dan José De La Verde’nin araştırmasına göre, Ajax’ın Conference League ön eleme turunda Marcos Leonardo’yu kadroda kullanıp kullanamayacağı “merak konusu” haline geldi.

Marcos Leonardo, Pazar günü Ajax tarafından Al-Hilal’den 17,5 milyon euroya transfer edildi. Olası bonuslar da eklenirse bu tutar 19 milyon euroya kadar çıkabilir.

Bu arada Ajax, Brezilyalı oyuncuyu hâlâ resmi olarak tanıtmadı; bu nedenle Amsterdam kulübü için zaman daralmaya başladı.

Zira 23 Temmuz’da, Conference League’in ikinci ön eleme turunda Vojvodina veya Ferencvaros ile oynanacak çift maçın ilk karşılaşması programda yer alıyor.

Bu çift maç serisi için kayıtların son tarihi 23 Temmuz saat 00:00’dır, yani on bir gün sonra. Leonardo’nun çalışma izninin çıkması ise iki hafta sürebilir.

De La Verde’ye göre Ajax, IND nezdinde tanınmış bir referans kurumdur. Bu, IND tarafından resmi olarak onaylanmış bir şirket, eğitim kurumu veya kuruluştur.

Bu statü, genellikle yabancı çalışanlar (örneğin, yüksek vasıflı göçmenler), öğrenciler veya au pair'ler için oturma izni veya vize başvurusu yapmak için zorunludur. Bu sayede IND'ye yapılan başvuru çok daha hızlı ilerler, ancak yine de iki hafta sürebilir.

Ajax, onu 23 Temmuz’daki maç için zamanında kayıt ettiremezse, Leonardo 30 Temmuz’da Johan Cruijff ArenA’da oynanacak rövanş maçını da kaçıracak.