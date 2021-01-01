Bir Alonso ailesi geleneği: Şampiyonlar Ligi finali

Chelsea'nin İspanyol sol beki Marcos Alonso, babası ve dedesinin yakaladığı başarıyı tekrarladı.

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid'i eleyen Chelsea, İstanbul'da oynanacak finalde Manchester City'nin rakibi olurken, İngiliz ekibinin sol beki Marcos Alonso çok özel bir başarıya imza attı. Real Madrid altyapısından yetişen İspanyol oyuncu Devler Ligi'nde finale yükselerek, bir aile geleneğini sürdürmüş oldu.

Yıldız oyuncunun babası Marcos Alonso Pena, Barcelona forması da giydiği kariyerinde birçok şampiyonluk yaşarken, 1985-1986 sezonunda eski adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası olarak oynanan turnuvada final oynamıştı. Alonso'nun 11'de yer aldığı Barcelona kupayı penaltılar atışı sonrasında Steau Bükreş'e kaptırmıştı.

Dedesi Real Madrid efsanesi

Marcos Alonso'nun dedesi Marquitos lakaplı Marcos Alonso Imaz 1954-1962 yılları arasında forma giydiği Real Madrid'de efsane olmuş bir isimdi. Real Madrid ile beş La Liga şampiyonluğu yaşayan Marquitos, Şampiyon Kulüpler Kupası'nı beş sene üst üste kazandığı unutulmaz dönemde de kadroda yer alarak tarihe geçti.

Babasının finalde kaybettiği kupayı kazanıp dedesinin başarısını tekrarlamak isteyen Alonso'nun İstanbul'daki performansı merakla beklenirken, üç kuşaktır Şampiyonlar Ligi finallerine abone olan Alonso ailesinin bu geleneği Chelsea'nin başarılı oyuncusunun çocuğuyla sürer mi bunu zaman gösterecek.

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