PSG'nin İtalyan yıldızı Marco Verratti, takımının Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Juventus'u 2-1 mağlup etmesi sonrasında yeni teknik direktörü Christophe Galtier'in takıma ve kadroya yaptığı katkıya dikkat çekti.

PSG'nin sahada daha farklı bir kimlikle yer aldığını belirten yıldız oyuncu, Sky Sport'a ve Mediaset'e verdiği demeçte takım halinde savunma yapmanın önemini vurgularken, Şampiyonlar Ligi'ni kazanma konusundaki şanslarını da değerlendirdi.

"Şampiyonlar Ligi'ne geri döndüğümüz için mutluyuz. Burası her zaman farklı bir rekabet arenası. Juve gibi güçlü bir takımı yenmek için acı çekeceğimizi biliyorduk. İyi bir ilk yarı oynasaks da ikinci yarı zorlandık.

Takımımız bir dönüşüm içerisinde ama Mbappe, Neymar ve Messi'yi bir arada izlemek her zaman büyük bir keyif. Futbol böyle zevkler için var onlarla her gün antrenman yapmak bile büyük bir keyif.

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nden elenmemiz taraftarlarımızın tepkisine neden olmuştu ve bu tepkiyi göstermek elbette ki onların haklarıydı. Taraftarlarımız güzel futbol ve her top için savaşmamızı istiyorlar, biz de onların beklentilerini yerine getirmeye çalışıyoruz.

Christophe Galtier gerçekten çok zeki bir teknik direktör. Tüm bu yıldız oyuncuları bir arada tutup, aynı hedefe odaklamak çok kolay bir iş değil. PSG antrenörler için zor bir takım ama Galtier tek amacının kazanmak olduğunu ve birlikte oynamaktan keyif alan bir takım oluşturmak olduğunu açıkça gösterdi. Top bizde olsun ya da olmasın harika bir sezon geçirmek için yedek kulübesindekiler de dahil olmak üzere herkese ihtiyacımız var.

Messi'ye hangi pozisyonda oynayacağını ve nereye hareketleneceğini söylemek kolay değil ama Galtier herkese sorumluluk duygusu verdi. Bugün gördüğümüz gibi 11 oyuncuyla savunma yapmamız gereken zamanlar olacak. İstediğiniz kadar yetenekli olabilirsiniz ama bazı şeylerin anahtarı birlikte hareket etmek.

Şampiyonlar Ligi'nin tek bir favorisi yok ama 5-6 favoriden biri olduğumuza inanıyorum. Biraz şansa ihtiyacımız olacak çünkü küçük detaylar belirleyici olabiliyor.

Bugün Juventus'ta oynayan eski takım arkadaşım Leandro Paredes harika bir arkadaşım. Sergio Ramos ile tartışması ise benim için sürpriz olmadı çünkü onları antrenmanda görmüştüm ve bu tartışmanın yaşanacağına dair bahse bile girebilirdim. İkisi de sahaya çok büyük karakter koyan oyuncular ve kazanmayı çok önemsiyorlar ancak her tartışmadan sonra kucaklaşmayı başarıyorlar."