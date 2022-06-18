Marco van Basten: "Ronaldo'nun Messi'den daha iyi olduğunu söyleyenler futbol hakkında hiçbir şey bilmiyorlar"

Van Basten, tüm zamanların en iyilerini listelemeye gelince ironik olarak Messi'den bahsetmeyi ihmal etti.

Marco van Basten, Hollanda futbol takımını ve AC Milan'ı temsil eden bir futbol efsanesi. Kendisi bir forvet oyuncusu olarak gol atmanın ne kadar zor olduğunu biliyor.

Hollandalı futbol ikonu, oyundaki son dönemin en büyük tartışma konusuna ışık tutuyor.

Cristiano Ronaldo'nun Lionel Messi'den daha iyi olduğuna inanan futbol taraftarlarını yorumlarıyla kızdırdı.

Ne söylendi?

İtalyan Corriere dello Sport gazetesine konuşan Van Basten, "Cristiano harika bir oyuncu ama onun Messi'den daha iyi olduğunu söyleyenler futbol hakkında hiçbir şey bilmiyorlar ya da bunu kötü niyetle söylüyorlar" dedi.

"O [Messi] eşsiz. Taklit etmek imkansız ve tekrarlamak imkansız. Onun gibi bir oyuncu her 50 veya 100 yılda bir ortaya çıkıyor. Daha çocukken o bir futbol dehasıydı.

Tarihin en iyisi kim?

Van Basten, tüm zamanların en iyilerini listelemeye gelince ironik olarak eski Barcelona kaptanından bahsetmeyi ihmal etti.

Van Basten, "Pele, Diego Maradona ve Johan Cruyff benim için tarihin en iyi üç oyuncusu" dedi.

"Çocukken Cruyff gibi olmak istiyordum. O benim arkadaşımdı. Onu özlüyorum. Pele ve Maradona da inanılmazdı."

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