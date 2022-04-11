Bir dönem Hollanda Milli Takımı'nı da çalıştıran unutulmaz futbol adamı Marco van Basten, Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'e karşı oynadığı futbolu eleştirdi.

Ziggo Sport'a yaptığı açıklamada Atletico'nun forvetsiz 5-5-0 dizilişiyle sahada yer almasını izlemenin eğlenceli olmadığını belirten Van Basten, bu durumun insanları futboldan uzaklaştırabileceğini söyledi.

Ne söylendi?

"Teknik direktörlerin bu şekilde oynatmalarının önünde herhangi bir engel yok ancak ne kadar defansif kaldıkları düşünüldüğünde, 90 dakika boyunca 10 kişi savunma yapmalarına şaşırdım. Böyle takımlara gol atmak çok zor ve izlemesi de eğlenceli değil.

"İnsanlar Şampiyonlar Ligi maçlarını bırakıp Netflix izlemeye başlayabilir. FIFA futbolu nasıl daha eğlenceli ve çekici hala getirebileceğini düşünmeye başlamalı çünkü bu durum futbolu olumsuz etkiliyor.

"Atletico bu tarz bir oyun oynamak için fazlasıyla hücum kalitesine sahip. Joao Felix ve Antoine Griezmann ikilisi 300 milyon euro'ya mal oldu ama 90 dakika boyunca sadece savunma yaptılar.

"Eski bir santrfor olarak topu kazandığımızda takımımın hemen bana oynamasını isterim çünkü hızlı oynamak zorundayız ama 11 kişiyle kendi yarı sahamızdaysak ne yapabiliriz?"

Ofsayt kuralına güncelleme istemişti

Daha önce FIFA'da görev yaptığı dönemde ofsayt kuralında çeşitli değişiklikler öneren Van Basten'in Diego Simeone'ye yönelik bu eleştirilerine rağmen Atletico Madrid Arjantinli teknik direktörün yönetiminde La Liga'yı iki kez Barcelona ve Real Madrid'in önünde zirvede tamamlarken, iki kez de Şampiyonlar Ligi'nde final oynamıştı.

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