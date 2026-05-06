Marco van Basten: “Hollanda milli takımından pek bir şey beklemiyorum, bu yüzden 2026 Dünya Kupası’nda…’

Marco van Basten, Sportmediaset'e verdiği röportajda İtalyan futbolundaki son gelişmelerden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. AC Milan gibi takımlarda forma giymiş eski golcüye göre, “yabancı sahiplik İtalyan futbolunun çöküşü” anlamına geliyor.

Inter geçen sezon Şampiyonlar Ligi finaline kalmış olsa da, İtalyan futbolu artık on yıllar öncesiyle neredeyse hiç kıyaslanamaz hale geldi. Bir İtalyan kulübünün Şampiyonlar Ligi'ni en son kazandığı yıl 2010'du, oysa milli takım ise üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılamadı.

"Şu anda İtalya'da kulüplerin tarihiyle hiçbir ilgisi olmayan ve buna ilgi duymayan birçok yabancı sahip var. Bu çok yazık," diyor Van Basten. "İtalyan futbolunu tekrar İtalyanların eline geçirmeyi denemek çok önemli olurdu, böylece Avrupa'nın zirvesine geri dönebilirler."

Van Basten, özellikle en büyük başarılarını yaşadığı kulüpteki gelişmeleri üzüntüyle karşılıyor. “Örneğin AC Milan artık eskisi gibi değil. Onları takip ediyorum ve bir an önce toparlanmalarını umuyorum, çünkü şu anda İtalya’da Inter hakim ve bu durum hiç hoşuma gitmiyor.”

Van Basten, Serie A’nın çöküşünün milli takıma da yansıdığını düşünüyor. “İtalya milli takımını izledim: artık büyük yıldızlar yok. İtalya her zaman harika bir kaleciye, harika bir defans oyuncusuna, harika bir orta saha oyuncusuna ve harika bir forvete sahipti.”

“Günümüzde onları neredeyse hiç görmüyoruz ve bu çok garip. İtalyan futbolu eskiden dünya klasındaydı: artık öyle değil,” diyor Van Basten, Oranje’nin Dünya Kupası’na katılmasına rağmen Hollanda milli takımına da güvenmiyor.

“Hollanda’nın taraftarıyım, ama onlardan pek bir şey beklemiyorum. Bu yüzden Carlo Ancelotti’nin Brezilya’sını destekleyeceğim” diyor. Brezilya geleneksel olarak en büyük futbol ülkeleri arasında yer alsa da, Seleção şu anda da en iyi formunda değil: Dünya Kupası elemelerinde sadece beşinci sırada yer aldılar. Önümüzdeki yaz C Grubu’nda Fas, İskoçya ve Haiti ile karşılaşacaklar.