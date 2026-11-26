Bu sadece bir yenilgi değildi, gelip geçici kötü bir gece de değildi. Kelimenin tam anlamıyla bir felaket gecesiydi; Benfica taraftarlarının uzun süre hatırlayacağı bir gece. Takım kaybettiği için değil, kaybediş şekli yüzünden.

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Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen karşısında alınan 0-4'lük ağır yenilginin ardından teknik direktör Marco Silva, kaçmadan ya da bahaneye sığınmadan herkesin karşısına çıktı ve yüksek sesle şunu söyledi: "Sorumluluğu üstleniyorum."

Portekiz gazetesi "A Bola" tarafından aktarılan açıklamalarında Silva, takımının performansından duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi ve yaşananların Benfica'nın gerçek görüntüsünden ve bu formayı taşıyan her takımın temsil etmesi gereken temel ilkelerden çok uzak olduğunu vurguladı.

Silva şöyle konuştu: "Bizim için felaket bir geceydi. Taraftarları hayal kırıklığına uğrattık, bunu saklamanın anlamı yok. Kulübü layıkıyla, temsil etmemiz gereken şekilde temsil edemedik. Bütün ilkelerden, bir futbol takımının bütün temel unsurlarından çok uzaktık."

Silva ekledi: "Olumlu bir sonuç alamadığımız her seferde bunun ne anlama geldiğini biliyoruz ama bu gece kaybettiğimiz şekilde kaybetmek bambaşka bir şey. Böyle bir şey olduğunda söylenecek söz yetmez. Mesele sorumluluk almak ve işte ben de yaşanan her şeyin, nasıl yaşandığının, yaşananlara nasıl tepki verdiğimizin ve yaptığımız hataların sorumluluğunu üstleniyorum."

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Teknik direktör, takımının maçı fiilen birkaç dakika içinde kaybettiğini ve bunun futbol dünyasında normal olmadığını belirterek şöyle devam etti: "Maçı fiilen 6 ya da 7 dakikada kaybettik ve bu bizim dünyamızda normal değil. Her şeyin mükemmel olmadığını hep söyledim ama beklediğimiz bu değildi."

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Silva sözlerini şöyle sürdürdü: "Zaman zaman kötü anlar yaşanabilir ama hem takım hem de bireyler olarak tepki vermemiz gerekiyor. Bugün bunu başaramadık. Devre arasında takıma, pek çok şeyin takımımızdan beklenenden çok uzak olduğu mesajını vermeye çalıştık. Ne yazık ki ikinci yarıya ilk yarıyı bitirdiğimiz gibi başladık. Bu çok kötü bir işaret."

Silva, ilk on birde dokuz değişiklik yapma yönünde cesur bir karar aldığını, bunun için zamanın geldiğini düşündüğünü ancak her şeyin beklediğinin tam tersi gittiğini kabul etti.

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Silva, "Bu yolu izlemek benim için çok kolaydı. Dokuz oyuncu değiştirdim; zamanının geldiğini hissettim. Bunu daha önce de birkaç kez yaptık ama her şey beklediğimin tam tersi gitti ve şimdi sorumluluğu üstlenmem gerekiyor" dedi.

Gecenin acı tablosuna rağmen Silva, felaketi bir fırsata çevirmeye çalıştı ve bu yenilginin Benfica'nın ihtiyaç duyduğu dönüm noktası olabileceğini vurgulayarak şunları söyledi: "Yaptıklarımızın tüm sorumluluğunu üstlenme, sıradakine bakma ve bu deneyimden ders çıkarma zamanı; asla unutmayacağız. Bu tür durumları kesinlikle tekrarlayamayız."

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Silva ekledi: "Çok kötüydü, korkunçtu, söylenecek başka söz yok. Çok zor bir geceydi ama burada olanlar için çok daha zor olduğundan eminim. Önümüzde tek bir yol var. Bu çok kötü bir şey ama ileride hâlâ telafi şansımızın bulunduğu bir organizasyonda yaşandığında bir uyarı işareti niteliği taşıyor."

Silva sözlerini şöyle tamamladı: "Sezona yanlış bir başlangıç yaptık ve tepkimiz mükemmeldi. Buraya gelmekten gurur duymamızı sağlayan her şey yok oldu ve bu bir gecede kaybolmaz. Bir şey oldu ve bunun nedenlerini analiz etmek bana düşüyor."