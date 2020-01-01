Marco Rossi: Türkiye bizi hafife aldı

UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye A Milli Takımı'nı 1-0 mağlup eden Macaristan'ın teknik direktörü Marco Rossi, maç sonu açıklamalarda bulundu.

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçında Macaristan ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmadaki tek golü 80. dakikada Dominik Szoboszlai kaydetti.

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Maç sonu açıklamalarda bulunan Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, maça çok iyi başladıklarının altını çizerek şunları dile getirdi:

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"İlk yarıya çok iyi başlamamız fark yarattı. Bu da Türkiye'yi şaşırttı diyebilirim. Kağıt üzerinde Türkiye bizi rahatça yenebilir gibi görünüyordu. Belki bu yüzden bizi biraz hafife aldılar."

"İkinci yarıda topu biraz rakibe bıraktık. Rakibin topla oynamasına izin verdik. Onlar da ellerine birkaç şans geçirdi. Ama bizim de direkten dönen toplarımız vardı. Szoboszlai ise duran toplarda çok yetenekli bir oyuncu. Bu akşam da bunu iyi değerlendirdi ve galibiyeti getirdi."