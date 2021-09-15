Dortmund teknik direktörü Rose, Türk futbolunun geleceğinin genç oyuncularda saklı olduğunu dile getirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda yer alan Beşiktaş, gruptaki ilk maçında Borussia Dortmund'u ağırladı. Sergen Yalçın'ın öğrencilerii, karşılaşmaya etkili bir başlangıç yapmayı başarsalar da Bellingham ile Haaland'ın gollerine engel olamadılar. Siyah-beyazlıların tek golü ise Montero'dan geldi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Borussia Dortmund teknik direktörü Marco Rose, Beşiktaş'tan övgüyle bahsederken Türk futbolunun da geleceği için genç oyunculara yönelmesi gerektiğini belirtti.

"Türk futbolunun gençlere ihtiyacı var"

Daha önce Türkiye'de üç kez oynadığını belirten Rose, genç futbolcuların öneminin altını çizdi:

"Genel olarak Türk futbolunda gerçekten iyi futbolcular ve teknik direktörler var. Örneğin Pjanic, çok tehlikeli bir oyuncu."

"Türk futbolunun genç futbolculara da ihtiyaç var. Bu, futbolun ileride daha kaliteli olmasını sağlar."

Rose'den Kuntz yorumu

Marco Rose, adı Türkiye MillÎ Takımı ile anılan Stefan Kuntz'a dair şunları söyledi:

"Kuntz kendi rüşdünü ispat etmiş ve birçok şampiyonluk yaşamış biri."

"Çok duygusal bir yapısı var. Genç oyuncularla iyi iletişim sağlıyor. Teknik olarak görüşmeler ne aşamada bilmiyorum."

"İlk 25 dakikaya Beşiktaş hâkimdi"

Alman teknik direktör, karşılaşmayı şöyle değerlendirdi: "Çok yoğun bir maçtı. İki takım da çok baskılı bir maç sergiledi. Çok iyi bir maç olduğunu düşünüyorum."

"İlk 25 dakikada Beşiktaş çok iyiydi, oyuna tamamen hâkimlerdi. Biz favoriysek, Beşiktaş'ın da konumu aslında iyi bir yerde. Oyunlarını gördük."

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