Marco Rose, Marcelo Gallardo, Okan Buruk ve diğerleri: Galatasaray'ın teknik direktör adayları ve artıları

Galatasaray'da bir süredir devam eden teknik direktör arayışında üç isim ön plana çıkıyor.

Başkanlık seçimini kazanan Dursun Özbek'in listede ilk sıraya Marco Rose'yi koyduğu konuşuluyor. Galatasaray'ın Alman teknik adama 1+1 yıllık sözleşme önerdiği, Rose'nin ise yıllık 5.5 milyon euro ücret talep ettiği yönünde haberler var.

Dortmund'da başarısız bir sezonun ardından görevine son verilen Rose'nin yanı sıra River Plate'te uzun süredir başarılı bir grafik çizen Marcelo Gallardo'nun ismi de gündemde. Yerli kontenjanındaki tek aday ise Okan Buruk gibi gözüküyor.

Rose gençler konusunda tecrübeli

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Geçen sezonun başında gençleşme hedefiyle yola çıkan ve transfer politikasını bu doğrultuda belirleyen Galatasaray'ın genç oyunculara verdiği önemle bilinen Marco Rose'ye yönelmesi oldukça mantıklı bir hamle. Geride bıraktığımız sezonda U19 Süper Ligi'nde şampiyon olan, Elit U17 Ligi'nde ise yarı final oynayan Galatasaray'da altyapıdan gelen yetenekleri A takıma entegre etmek tam Rose'ye göre bir iş.

Dortmund'un başına geçmeden önce iki yıl Mönchengladbach'ı çalıştıran Rose, özellikle ilk sezonunda beklentilerin üzerine çıkarak takımı Bundesliga'da dördüncülüğe taşımış ve Şampiyonlar Ligi biletini cebine koymuştu. Bunu yaparken; Ocak ayında Juventus'a transfer olan Denis Zakaria ve efsane savunmacı Lilian Thuram'ın oğlu Marcus gibi genç oyunculardan müthiş verim almıştı.

Agresif ve hücum ağırlıklı bir futbol oynatmayı seven Rose'nin bu tarza yatkınlığını nereden edindiğini tahmin etmek zor değil. Futbolculuk günlerinde Hannover'deyken Ralf Rangnick'le, Mainz'deyken ise Jürgen Klopp'la çalışan Rose işi ustalarından öğrenmişti. İlerleyen yıllarda teknik direktörlükte basamakları tırmanmaya çalışan Rose'ye rehberlik eden isim yine Rangnick'ten başkası değildi. Red Bull Salzburg'da sportif direktörlük yapan Rangnick, 2013'te Rose'yi U16 takımının başına getirdi. 2017'de A takımın başına geçene dek U18 ve U19 takımlarını da yöneten Rose, genç oyuncularla çalışma konusundaki becerisini bu tecrübelere borçlu.

Gallardo yeniden Jorge Jesus'a rakip olabilir

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Futbolculuk döneminde yıllarca Galatasaray'a yazılan, ama yolu bir türlü Türkiye'ye düşmeyen Marcelo Gallardo'nun adı bu kez teknik direktörlük koltuğu için sarı kırmızılı takımla anılıyor. Yeşil sahalardaki yeteneğiyle 10 numaralı formanın hakkını veren Arjantinli, 'iyi futbolcudan iyi teknik direktör olmaz' klişesini yıkan isimlerden biri. 2014'ten bu yana ülkesinde River Plate'i çalıştıran Gallardo burada adeta kupa koleksiyoncusuna dönüştü. Gallardo yönetiminde iki Copa Libertadores, bir Copa Sudamericana ve iki Arjantin Ligi şampiyonluğu yaşayan River, Arjantin Kupası'nı da dört kez müzesine götürdü.

Topa sahip olmaya öncelik veren Gallardo, takımının savunmadan kısa ve isabetli paslarla çıkmasını tercih ediyor. River yerleşik hücumda oyunun yönünü değiştiren derin paslar ve rakip savunmanın arkasına atılan toplarla etkili olmaya çalışan bir takım. Bunun yanında tempoyu iyi kontrol eden ve önde baskı yapan bir ekip oldukları söylenebilir. Gallardo'nun Arjantin'den ayrılması kolay gözükmese de, Galatasaray'ın teklifini kabul etmesi halinde bizleri heyecan verici bir eşleşme bekliyor. Fenerbahçe'nin başına geçen Jorge Jesus'un Flamengo'su ile Gallardo'nun River'ı 2019 Copa Libertadores finalinde birbirine rakip olmuş, 2-1 kazanan Flamengo kupayı kaldırmıştı.

Okan Buruk'un avantajı pasaportu

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İdeal koşullarda yerli ve yabancı teknik direktörler arasında böyle bir fark bulunmaması gerekir. Ancak Türkiye şartlarında, özellikle de Galatasaray gibi sıkıntılı bir sezonu geride bırakmış bir kulüpte yabancı teknik adamların ekstra zorluk yaşaması kaçınılmaz. Bunu Domenec Torrent döneminde de gözlemledik.

Bu açıdan Okan Buruk'un yabancı adaylara karşı ufak bir avantaja sahip olduğunu söyleyebiliriz. Uzun yıllar Galatasaray forması giymesi, sarı kırmızılı camiada kazandığı başarılar ve teknik direktörlük kariyerinde Başakşehir'le yaşadığı Süper Lig şampiyonluğu onu bu görevin yükünü omuzlamak için ideal isim haline getiriyor. Üstelik Okan Buruk verdiği röportajlarda ve katıldığı televizyon programlarında birçok kez Galatasaray'da çalışma isteğini dile getirmişti.

De Zerbi geri planda kaldı

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Seçimi az farkla Dursun Özbek'e kaybeden Eşref Hamamcıoğlu'nun teknik direktör adayı Roberto De Zerbi'ydi. Ukrayna'daki savaş nedeniyle Shakhtar Donetsk'ten ayrılması beklenen İtalyan teknik adam bir önceki durağı olan Sassuolo'yu Serie A'da üst üste iki sezon ilk 10'a sokmayı başarmıştı.

Süper Lig'de son dönemde başarılı olan İtalyan teknik direktörler Francesco Farioli ve Vincenzo Montella'nın varlığı ve bunlara son olarak Karagümrük'le anlaşan Andrea Pirlo'nun eklenmesi Çizme'den çıkan çalıştırıcıları daha cazip hale getiriyor. Ancak seçim sonucunun Özbek lehine olmasıyla De Zerbi ismi şimdilik rafa kalkmış gibi gözüküyor.