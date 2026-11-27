Bournemouth Teknik Direktörü Marco Rose, Vitality Stadyumu'nda tarihi bir Avrupa gecesine tanıklık ettikten sonra oyuncularına duyduğu hayranlığı gizleyemedi. Bir gol geriye düşüp 10 kişi kalmasına rağmen Bournemouth, Celta Vigo'yu 2-1 yenerek müthiş bir geri dönüşe imza attı ve Avrupa'da yükselen itibarını pekiştirdi.

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Bournemouth geri dönüp Celta'yı devirdi

Bournemouth'un Rose yönetimindeki inanılmaz dönüşümü perşembe günü yeni bir seviyeye ulaştı. Premier Lig ekibi, tüm kulvarlarda üst üste 10. galibiyetini aldı. Avrupa Ligi lig aşamasında Celta deplasmanına çıkan Bournemouth, Bafode Diaktie'nin ilk yarıda kırmızı kart görmesinin ardından zorlu bir akşam geçirecek gibi görünüyordu. Bir gol geride ve bir kişi eksik olan konuk ekibin işi hayli zordu.

Ancak ikinci yarıdaki mücadeleci oyunla Alvaro Rodriguez ve Rayan fileleri buldu, maçın gidişatını değiştirdi. Teknik direktör, koşullara rağmen yenilgiyi kabullenmeyen oyuncularının mental dayanıklılığını övdü. Son düdüğün ardından Alman teknik direktör, “Nasıl bir takım, nasıl bir ruh, nasıl bir enerji! Bir kişi eksik kalıp 1-0 geriye düşmemize rağmen gerçekten gurur duyuyorum” sözlerini BBC Radio Solent'e söyledi.

Taktiksel esneklik ve bireysel yetenek

Geri dönüş yalnızca mücadele gücünün değil, Rose'un kırmızı karttan sonra takımın dengesini sağlamak için yaptığı önemli taktiksel değişikliklerin de ürünüydü. Bu açıdan öne çıkan isimlerden biri, pek az kişinin altından kalkmasını beklediği bir savunma açığını kapatması istenen David Brooks'tu. Galli milli oyuncunun çok yönlülüğü, Bournemouth'un ikinci yarıda dizilişini korurken kontra ataklarda da tehdit oluşturmasını sağladı.

Rose, galibiyette katı taktik düzenlerden çok oyuncuların zor anlarda sorumluluk almasının etkili olduğunu kabul etti. “Ty'a (Tyler Adams) söyledim, bazen mesele taktikler, dizilişler ve benzeri şeyler değildir” diyen Rose, şöyle devam etti: “Brooksy, bir kişi eksik kaldığımızda harika bir iş çıkardı. Sanki 10 yıldır sağ bek oynuyormuş gibi oynadı. Doğru anda değişiklik yaptık, herkes görevini gerçekten çok üst düzeyde yerine getirdi.”

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Maçın gidişatını değiştiren inanç

Kırılma anı, Bournemouth'un devrenin hemen ardından beraberliği bulmasıyla geldi. Bu gol, maçın psikolojik dengesini tamamen değiştirdi. Skor eşitlenince İngiliz ekibi, sayısal dezavantajına rağmen yeni bir güç bulmuş gibi Celta'ya sahanın ilerisinde baskı yaptı. Rose, ikinci yarının başındaki golün, sonunda galibiyet golünü getiren aralıksız baskının başlangıcı olduğunu vurguladı.

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Eski RB Leipzig teknik direktörü, “Devre arasından sonra ilk golle birlikte ivme kazandık ve baskımızı hiç azaltmadık” dedi. Rose, belirleyici unsurun takımın inancı olduğunu da belirtti: “Bu galibiyete inanmayı hiç bırakmadık. Bu yüzden takımı çok ama çok tebrik ediyorum.”

Bournemouth'a dinlenmek yok

Bournemouth, pazar günü Premier Lig'de Fulham'la karşılaşmak üzere Craven Cottage'a gideceği için Rose ve oyuncularının Avrupa'daki başarılarının tadını çıkarmaya fazla vakti yok. Üst üste 10 maçlık galibiyet serisinin verdiği ivmeyle Bournemouth, ligdeki yükselişini sürdürmek isteyecek.

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Ardından gözler yeniden Avrupa'ya çevrilecek. Bournemouth, 10 Aralık Perşembe günü oynayacağı bir sonraki Avrupa Ligi maçında Viktoria Plzen'i ağırlayacak. Evinde alacağı bir galibiyet daha, Rose'un takımını ilk sekizde yer alıp eleme turlarına doğrudan katılmayı garantilemenin eşiğine getirecek.