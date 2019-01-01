Marco Reus: Mesut Özil oynadığım en iyi oyunculardan biri, forma şansı bulamaması çok yazık

Marco Reus, Almanya Milli Takımı'nda beraber forma giydiği arkadaşı Mesut Özil'in Arsenal forması altına fazla şans bulamamasına üzüldüğünü söyledi.

'da top koşturan Marco Reus, birlikte oynadığı en iyi futbolcunun Mesut Özil olduğunu açıkladı.

Reus kariyeri boyunca Robert Lewandowski, Mario Gotze, Toni Kroos ve 'nın en golcü ismi Miroslav Klose ile oynadı. Ancak Mesut Özil'in en iyisi olduğunu söyledi.

Özil, geçtiğimiz gün istifa kararı alan Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Grindel'in eleştirilerine maruz kalınca milli takımdan ayrılma kararı almıştı.

30 yaşındaki oyuncu bu sezon Unai Emery yönetimindeki 'da da sık sık yedeğe çekildi.

Reus, Copa 90 isimli programda kendisine sorulan "Oynadığın en iyi futbolcu kim?" sorusuna "Mesut Özil." yanıtını verdi ve ekledi:

"Golleri hazırlayış şekli harika... Takım arkadaşları için oldukça önemli bir oyuncu. Premier Lig'de ve Alman Milli Takımı'nda birçok asiste imza attı. Çok akıllı bir oyuncu ve bunu ilk bakışta hemen anlayabiliyorsunuz. Onunla oynamaktan her zaman zevk aldım ama sürekli yedeğe çekilmesi çok yazık. Umarım en kısa zamanda formuna kavuşur ve Arsenal için düzenli olarak oynamaya devam eder."

Borussia Dortmund, 'da lider konumda yer alırken 6 Nisan Cumartesi günü ikinci sırada yer alan ile karşılaşacak.