Marco Reus: Jadon Sancho en az bir-iki yıl daha Dortmund'da kalmalı
Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusu Marco Reus, Premier Lig devlerinin ilgilendiği Jadon Sancho'yu en az bir sezon daha Dortmund'da kalmaya çağırdı.
20 yaşındaki İngiliz oyuncunun transferi için Manchester United ve Chelsea'nin yarıştığı iddia ediliyor.
Ancak Reus, Sancho'nun büyük bir transfere bir-iki yıl içinde hazır olacağını ve şu an için Almanya'da kalması gerektiğine inanıyor.
Sport Bild' e konuşan Reus, "Sancho, Dortmund'da bir-iki yıl daha kalmalı. Bana göre onun için şu anda Dortmund'dan daha iyi bir yer yok. Burada kendini düzenli olarak geliştirmeye devam edebiliyor, bu sayede daha kusursuz bir oyuncu olabilir" yorumunu yaptı.
Bayern Münih'in kendisini transfer etmek istediğini ama her zaman Dortmund'da kalmayı seçtiğini de söyleyen Reus, "Kalbim her zaman buradaydı. Gladbach'ta oynadığım zamanlarda bile kararımı vermiştim: Ya Dortmund'a ya da yurt dışına gidecektim" dedi.