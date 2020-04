Marco Reus: Jadon Sancho en az bir-iki yıl daha Dortmund'da kalmalı

Sezon sonunda Premier Lig'e transfer olacağını konuşulan Sancho'nun geleceği için Dortmund'dan takım arkadaşı Reus tavsiyelerde bulundu.

'un yıldız oyuncusu Marco Reus, Premier Lig devlerinin ilgilendiği Jadon Sancho'yu en az bir sezon daha Dortmund'da kalmaya çağırdı.

20 yaşındaki İngiliz oyuncunun transferi için ve 'nin yarıştığı iddia ediliyor.

Ancak Reus, Sancho'nun büyük bir transfere bir-iki yıl içinde hazır olacağını ve şu an için 'da kalması gerektiğine inanıyor.

Sport Bild' e konuşan Reus, "Sancho, Dortmund'da bir-iki yıl daha kalmalı. Bana göre onun için şu anda Dortmund'dan daha iyi bir yer yok. Burada kendini düzenli olarak geliştirmeye devam edebiliyor, bu sayede daha kusursuz bir oyuncu olabilir" yorumunu yaptı.

'in kendisini transfer etmek istediğini ama her zaman Dortmund'da kalmayı seçtiğini de söyleyen Reus, "Kalbim her zaman buradaydı. Gladbach'ta oynadığım zamanlarda bile kararımı vermiştim: Ya Dortmund'a ya da yurt dışına gidecektim" dedi.