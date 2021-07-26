Dortmund’un tecrübeli futbolcusu Reus, Bayern Münih’i alt edip şampiyonluğa ulaşabileceklerini düşünüyor.

Marco Reus, Borussia Dortmund’un 2021-22 sezonunda Bundesliga’da mutlu sona ulaşabilecek bir kadroya sahip olduğunu düşünüyor.

Dortmund, son Bundesliga şampiyonluğuna 2011-12 sezonunda Jurgen Klopp yönetiminde ulaşmış, Bayern Münih’in şampiyon tamamladığı son dokuz sezonun beşinde ise ligi ikinci sırada tamamlamıştı.

Geride bıraktığımız sezonu ise dördüncü sırada tamamlayan Borussia Dortmund, Almanya Kupası’nda ise mutlu sona ulaşmıştı. Alman ekibinin deneyimli futbolcusu Reus, yeni sezonda da kupalar kazanmaya devam edebileceklerini düşünüyor.

Neler söylendi?

Dortmund’un İsviçre’deki sezon öncesi kampında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Reus, şu açıklamalarda bulundu:

“Bundesliga şampiyonluğuna ulaşabilecek, Almanya Kupası’nı kaldırabilecek ve Şampiyonlar Ligi’nde de ilerleyebilecek bir kadromuz var.”

“Bunun için birçok şeyin bir araya gelmesine ihtiyaç var ama hedeflerimize ulaşabilecek potansiyelimiz var. Bunu yeni sezon boyunca göstermeliyiz.”

“Bazı maçlarda şansın da sizin yanınızda olması gerekir, taraftarların istediği gibi sahada yüreğinizle ve tutkunuzla çabalamanız gerekir.”

Reus’tan yeni teknik direktörüne övgü

Marco Reus, Edin Terzic’in yerine göreve getirilen Borussia Monchengladbach eski teknik direktörü Marco Rose’den de övgüyle bahsetti.

Rose’nin antrenman metotlarından etkilendiğinin altını çizen 32 yaşındaki yıldız şunları söyledi: “Onunla ve bu takımla birlikte çalışmak gerçekten büyük bir keyif. Umarım bize öğrettiği şeyleri yakında yeşil sahalardada uygulayabiliriz.”

“Doğru yoldayız çünkü antrenmanlar çok verimli geçiyor. Hazırlık süreci de bu şekilde yorucu olmalıdır, birçok yeni şey öğreniyoruz.”

Reus geçen sezon neler yaptı?

Uzun yıllardır Borussia Dortmund kadrosunun en önemli parçalarından biri olmaya devam eden Reus, 2020-21 sezonunda takımının formasını tüm kulvarlarda toplam 49 kez terletti.

Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 11 kez sarsan Alman futbolcu, 12 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

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