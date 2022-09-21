Real Madrid ile kontratı sezon sonunda bitecek olan İspanyol yıldız, hakkındaki transfer söylentilerini değerlendirdi.

Real Madrid ile olan kontratı önümüzdeki yaz sona erecek olan Marco Asensio, COPE'ye verdiği demeçte Barcelona'ya transfer olacağı yönündeki haberlere tepki gösterdi. Real Madrid ile yeni sözleşme için birkaç kez görüşen ancak sonuç alamayan yıldız oyuncunun kontratının sona ermesinin ardından ezeli rakip Barcelona'nın formasını giymeye hazır olduğu öne sürülüyordu.

Asensio ne söyledi?

"Açıkçası geleceğime ilişkin neler olacağını tam olarak bilmiyorum. Barcelona'nın yanı sıra birçok farklı takımla adım anılıyor ancak sadece şu ana ve İspanya Milli Takımı ile Real Madrid'in başarısına odaklandım. Kulübüm için her şeyimi veriyorum ve Barcelona'ya transfer olmayı hiç düşünmedim. Bu nedenle bu soruya bir cevap vermem mümkün değil. Bu sabah telefonumda 200 mesaj vardı. Birçok söylentinin olduğu bir dünyanın içindeyiz. Bu normal çünkü Ocak ayında herhangi bir kulüple sözleşme imzalayabilirim. Kontrol edemediğim bir çemberin içerisindeyim"

Real Madrid'in hücum rotasyonuda Rodrygo ve Federico Valverde'nin gerisinde bulunan Asensio, Mallorca karşısında ısınmasına rağmen oyuna girmemesi üzerine üzerindeki ısınma yeleğini fırlatmasıyla gündeme gelmişti. Carlo Ancelotti döneminde istediği kadar süre alamayan İspanyol oyuncu, bu nedenden ötürü sezon sonunda takımdan ayrılmayı tercih edebilir.