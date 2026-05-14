Marciano Vink, Eredivisie oyuncusundan çok memnun: "Bence o, bu sezonun en büyük keşfi"

Marciano Vink, Darko Nejasmic'ten oldukça etkilenmiş durumda. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz yaz Nijmegen ekibi tarafından kadroya katılmış ve bu sezon VriendenLoterij Eredivisie'nin en dikkat çeken isimlerinden biri haline gelmişti.

"Benim favorim Nejasmic," diyor Vink, Perşembe akşamı ESPN'deki Voetbalpraat programında. "Gelecek sezon NEC'de hala o altı numaralı pozisyonda oynarsa çok şaşırırım. Bu adamın NEC'ye kattıkları bence gerçekten çok etkileyici."

“Pozisyon olarak çok iyi. Ve etrafında sadece stilist olan orta saha oyuncuları var. Sano, Chery, Lebreton… Yani Sandler veya Kaplan ile birlikte çok sık alanları savunmak zorunda kaldı. Bunu nasıl başardıklarını ve ne kadar çok şey engellediklerini gerçekten çok etkileyici buluyorum.”

“Fonksiyonel teknik açısından da gerçekten çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden gelecek sezon hala NEC’de oynarsa gerçekten şaşırırım. Bunu gerçekten ciddiye alıyorum. Hollanda’nın ilk üç kulübünden birine ya da Almanya’nın alt üst düzey kulüplerinden birine giderse bunu gayet iyi anlarım.”

“Böyle işlevsel ve güzel bir tekniğe sahipseniz, her yerde futbol oynayabilirsiniz. Bu çocuğu gerçekten bu sezonun keşfi olarak görüyorum,” diyerek Vink övgüsünü sonlandırıyor.

NEC, Nejasmic’i geçen yaz Birleşik Arap Emirlikleri’nden Sharjah FC’den bedelsiz transfer etti. Nijmegen’de çok kısa sürede ilk 11’e girdi ve hatta kulübün evladı Dirk Proper’i ilk 11’den etti.

Bu sezon sağ ayaklı oyuncu şu ana kadar 31 resmi maça çıktı, bunların 28'inde ilk 11'de yer aldı. Bu maçlarda dört gol attı ve bir asist yaptı.