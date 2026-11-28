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ESPN'in yorumcusu Marciano Vink, cumartesi akşamı Søren Tengstedt'i övdü. Go Ahead Eagles'ın forveti, dokuz golle Eredivisie gol krallığında şu anda ikinciliği paylaşıyor ve Vink'e göre daha üst seviyeye çıkmaya hazır.

26 yaşındaki Tengstedt, 2024'ün başında ülkesi Danimarka'nın Silkeborg takımından geldi ancak ilk 11'de oynama fırsatı bulmak için uzun süre beklemek zorunda kaldı. O dönemde şimdi AS Saint-Étienne'de oynayan Jakob Breum düzenli olarak tercih ediliyordu.

Tengstedt bu sezon ilk 11'in belirleyici oyuncularından biri oldu ve Willem II, Feyenoord, ADO Den Haag, FC Utrecht, FC Groningen, Sparta Rotterdam, Telstar (2) ve Excelsior'a karşı gol attı.

Vink, "Bu çocuk, Breum'un arkasında fırsatını beklemek için gerçekten çok uzun süre bekledi" diyor. "Maç ritminin biraz eksik olduğu görülüyordu ama şu anda pek iyi gitmeyen bir takımda dokuz golü ve iki asisti var." Go Ahead dokuzuncu sırada.

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"Son yıllarda etrafındaki herkes epey güzel gol attı, çok sayıda gol de attı. Victor Edvardsen, Suray... Ama bu sezon hiçbiri bunu başaramıyor. Yine de aralarından gerçekten sıyrılan ve her hafta kendisine fırsatlar yaratan biri var."

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"O zaman şöyle düşünüyorum: Bu çocuk daha üst seviyeye çıkmalı. Belki PSV şu an için biraz fazla büyük bir adım olur ama bunun önemi yok. Bu oyuncularla antrenman yaparsın ve bulduğun sürelerle yavaş yavaş takımda kendine yer edinebilirsin."

"Perisic'i de Van Bommel'i de takımdan kesemezsin ama bence bu çocuk gerçekten çok iyi bir oyuncu olmak için adım atmalı." Ancak Vink, Philips Stadion'da bir 'seçme' yapılacağından söz etmek istemiyor. "Böyle bir şeyin söz konusu olduğunu sanmıyorum ama bence Hollanda'nın üst düzey takımlarında oynayabilir" diyor Vink.

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Tengstedt'in Adelaarshorst'taki sözleşmesi 2027 ortasına kadar sürüyor. Go Ahead için sevindirici olan, sözleşmeyi bir yıl uzatma opsiyonunun da bulunması. Transfermarkt, oyuncunun değerini kariyerindeki en yüksek piyasa değeri olan iki milyon avro olarak tahmin ediyor.

Tengstedt, FC Groningen forveti Thom van Bergen'in cuma akşamı Willem II karşısında attığı geç beraberlik golüyle (1-1) gol krallığında zirveye çıktığını gördü. Van Bergen'in şu anda on golü var. Bu sayı Tengstedt, Sven Mijnans (PSV), Brynjólfur Willumsson (FC Groningen) ve Wout Weghorst'un (FC Twente) gol sayısından bir fazla.